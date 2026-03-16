Экономика

Биржевые цены на бензин и дизель резко выросли в России

2 минуты чтения 10:42

Биржевая стоимость бензина и дизеля резко выросла в России с начала марта — на 10% и 14% соответственно. Об этом пишут «Известия».

Цены на внутреннем рынке растут в том числе и из-за того, что меняется величина индекса экспортной альтернативы. Для его расчета учитываются котировки на международном рынке — за последнюю неделю показатель индекса вырос на 15-20%.

Доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов в комментарии для издания рассказал, что крупные независимые АЗС и промышленные потребители из-за затянувшегося конфликта между США, Израилем и Ираном опасаются дальнейшего роста цен на энергоресурсы и топливо. Из-за этого они закупают горючее впрок — это создает ситуацию повышенного спроса при ограниченном предложении, которая и приводит к росту цен.

Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отметила, что регуляторы не смогут добиться снижения цен — сейчас они способны лишь замедлить их рост. При этом опрошенные «Известиями» эксперты не считают, что российское правительство решит ввести полный запрет на экспорт бензина и дизеля. По их мнению, для принятия такого решения необходим дефицит этих продуктов на внутреннем рынке, которого пока не наблюдается.

При этом дефицит все же может возникать в отдельных регионах страны — в такой ситуации цены в них начинают расти. Однако, как отмечается в материале, это связано не с недостатком топлива в стране, а с «узкими» местами на железной дороге, которые замедляют поставки бензина и дизеля в нужных объемах.

«Известия» сообщают, что власти собирались обсудить с бизнесом работу механизма запрета на экспорт, обязательный объем продаж в мелкоптовом сегменте и изменение параметров демпферного механизма на совещании 10 марта. Оно было отменено после заседания по вопросам экспорта газа с участием Владимира Путина, которое состоялось 9 марта.

