Россиянам захотели разрешить управлять отоплением

2 минуты чтения 16:14

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил в беседе с РИА «Новости» разрешить россиянам, которые живут в многоквартирных домах, самостоятельно регулировать уровень отопления.

По словам Кошелева, сейчас российское централизованное отопление включают и выключают, исходя из усредненных показателей и используя единые графики. Из-за этого люди либо замерзают в квартирах осенью, пока отопление еще не включили, либо наоборот пытаются спастись от слишком высокой температуры в помещении во время весенних потеплений.

«Нашей целью является внедрение в каждом жилом помещении автономной системы, позволяющей управлять нагревом батарей и учитывающей фактическое потребление тепла через индивидуальный счетчик», — заявил Кошелев.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

Депутат добавил, что такой подход поможет россиянам сэкономить на коммунальных платежах, поскольку они будут платить «исключительно за тот объем тепловой энергии, который был реально израсходован». «Это, в свою очередь, мотивирует граждан бережнее относиться к ресурсам и сокращать свои расходы», — сделал вывод Кошелев.

Как эта идея может быть реализована с технической точки зрения, Кошелев не уточнил. При этом ранее сообщалось, что в России наблюдается масштабный коммунальный кризис из-за изношенных на 70% теплосетей. Это приводит к многочисленным авариям, и россияне остаются без отопления, света и воды.

Так, жители Белгорода после обстрелов лишились в этом году горячей воды и отопления до конца отопительного сезона. В феврале жители Владивостока остались без света и тепла из-за пожара на ТЭЦ «Северная», а в декабре более 167 тысяч человек в Иркутской области лишились отопления из-за аварии на местной ТЭЦ.

Посмотрите другие материалы

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали