Россиянам захотели разрешить управлять отоплением

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил в беседе с РИА «Новости» разрешить россиянам, которые живут в многоквартирных домах, самостоятельно регулировать уровень отопления.
По словам Кошелева, сейчас российское централизованное отопление включают и выключают, исходя из усредненных показателей и используя единые графики. Из-за этого люди либо замерзают в квартирах осенью, пока отопление еще не включили, либо наоборот пытаются спастись от слишком высокой температуры в помещении во время весенних потеплений.
«Нашей целью является внедрение в каждом жилом помещении автономной системы, позволяющей управлять нагревом батарей и учитывающей фактическое потребление тепла через индивидуальный счетчик», — заявил Кошелев.
Депутат добавил, что такой подход поможет россиянам сэкономить на коммунальных платежах, поскольку они будут платить «исключительно за тот объем тепловой энергии, который был реально израсходован». «Это, в свою очередь, мотивирует граждан бережнее относиться к ресурсам и сокращать свои расходы», — сделал вывод Кошелев.
Как эта идея может быть реализована с технической точки зрения, Кошелев не уточнил. При этом ранее сообщалось, что в России наблюдается масштабный коммунальный кризис из-за изношенных на 70% теплосетей. Это приводит к многочисленным авариям, и россияне остаются без отопления, света и воды.
Так, жители Белгорода после обстрелов лишились в этом году горячей воды и отопления до конца отопительного сезона. В феврале жители Владивостока остались без света и тепла из-за пожара на ТЭЦ «Северная», а в декабре более 167 тысяч человек в Иркутской области лишились отопления из-за аварии на местной ТЭЦ.