Россия столкнулась с масштабным коммунальным кризисом

Тепловые сети в России уже изношены, в среднем, на 70%, что сильно повышает риск коммунальных аварий. Об этом пишут «Известия».

«Средний уровень износа теплосетей, по разным оценкам, достигает в России 60–70%. Но в зависимости от региона этот показатель может варьироваться и в отдельных случаях достигать 80–90%. Это может приводить к техногенным авариям — например, прорывы трубопроводов с горячей водой могут приводить к обвалам грунта и так далее», — рассказал доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов.

По его словам, такие аварии особенно опасны в период аномальных холодов и снегопадов. В результате может быть нарушено теплоснабжение не только жилых домов, но и важных социальных объектов, предупредил эксперт.

Согласно материалам совещания комитета Госдумы по энергетике от 13 февраля, в России ежегодно заменяется лишь около 2,2% теплосетей вместо 5%, предусмотренных Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

«Нарастающее ветшание теплосетевой инфраструктуры приводит к росту аварийности, при этом основное количество аварий в системе централизованного теплоснабжения (до 80%) происходит именно на тепловых сетях с высоким уровнем износа», — говорится в материалах совещания.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич утверждает, что нынешние темпы замены сетей не позволяют предотвратить их «дальнейшую деградацию».

«Состояние теплосетей, систем водоснабжения и канализации сегодня во многом напоминает ящик Пандоры — открывать его страшно, но сделать это все равно придется. Уровень износа коммунальной инфраструктуры остается критически высоким: из 170 тысяч километров линейных тепловых сетей около половины уже нуждаются в замене», — сказал парламентарий.

По его словам, совокупный износ продолжает расти: ежегодно аварийными признаются около 3% сетей, тогда как обновляется не более 2%. В результате риски масштабных аварий не только сохраняются, но и накапливаются, отмечают «Известия».

По данным Ростехнадзора, в России более 41 миллиона человек (около 35% населения) проживает на территориях с ненадежными системами теплоснабжения. На реализацию комплексной программы модернизации ЖКХ до 2030 года было выделено 4,5 триллиона рублей. Однако реальная потребность, по словам Станкевича, как минимум в два раза выше: недофинансирование не покрывает физический износ инфраструктуры.

Доцент Финансового университета при правительстве Станислав Шубин отметил, что риск аварийности зависит не только от износа сетей, но и от качества эксплуатации оборудования. Для снижения рисков ключевое значение имеют «контрольные мероприятия», особенно при подготовке к осенне-зимнему периоду, а также «уровень квалификации регуляторов на местах».