Общество

Десятки тысяч россиян остались без отопления в 30-градусный мороз

2 минуты чтения 16:06

Жители города Ангарск в Иркутской области остались без отопления после аварии на местной ТЭЦ-9. Температура ночью в городе опускается до -32 градусов, пишут «Важные истории».

Ни жив, ни мертв 
Ни жив, ни мертв 
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
Криминал11 минут чтения

Без отопления в городе остались более 167 тысяч человек, тепло не поступает на 121 социально значимый объект. В этом перечне значатся, например, школы и больницы. 14 городских школ уже перешли на удаленку из-за низкой температуры в зданиях учебных заведений.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 декабря, об этом написал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Позже он сообщил, что в округе введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент подача тепла «ограничена» в 1546 многоквартирных домах. 

Петров также отметил, что власти развернули пункты временного размещения, которые способны принять шесть тысяч человек. Полностью ситуация стабилизируется лишь к 15:00 10 декабря.

При этом сотрудники Байкальской энергетической компании начали растапливать дополнительные котлы на электростанциях и организовали круглосуточный режим работы, чтобы завершить ремонтные работы, как можно быстрее. Ввод новых котлов приведет лишь к «частичному поднятию» температуры в подающей линии. 

Региональный оператор «Облкоммунэнерго» опубликовал обращение к жителям, в котором попросил их не использовать электрические обогреватели, чтобы не «усугубить ситуацию для всех». Температура в городе днем опустилась до минус 11-12 градусов, пишут «Важные истории». 

Жители Ангарска в комментариях к публикации «Облкоммунэнерго» раскритиковали действия властей и заявили, что из-за аварии им приходится ходить по квартирам в шубах и валенках. При этом в некоторых домах отсутствует и электроснабжение, устранение части аварий на электросетях в Ангарске занимает до 11 часов.

