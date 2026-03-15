СМИ: Кремль послал «нахуй» захотевших участвовать в переговорах по Украине европейских чиновников

2 минуты чтения 13:01

Мирные переговоры по Украине, возглавляемые США, зашли в тупик, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов. Они утверждают, что американский президент Дональд Трамп стал терять интерес к переговорному процессу, а война в Иране ослабила давление на Россию.

По мнению собеседников FT, война на Ближнем Востоке оказалась выгодной России из-за роста цен на нефть, приостановки американских санкций и быстрому истощению запасов американских боеприпасов, необходимых Киеву.

«В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Европейский чиновник также рассказал, что переговоры «действительно находятся в опасной зоне».

Отмечается, что европейские лидеры скептически относятся к возможности успеха мирных переговоров без дальнейшего давления на Москву. При этом Россия сопротивляется просьбам европейских стран о предоставлении им большей роли в переговорах. 

В качестве примера FT приводит встречу советника по национальной безопасности Франции Эммануэля Бонна и советника президента Франции Бертрана Бухвальтера с помощником Путина Юрием Ушаковым.

По словам источников, знакомых с ситуацией, французские чиновники убеждали Москву в том, что европейские союзники Киева должны иметь право голоса при переговорах. «Ответ Ушакова был примерно таким: “Извините, на самом деле нет, мы не хотим, идите нахуй”», — рассказал высокопоставленный европейский дипломат.

Дмитрий Песков заявил FT, что «европейцы не хотят помогать мирному процессу», а визит французских чиновников «не принес никаких позитивных сигналов». По мнению спикера Кремля, европейские союзники Киева «тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжить войну».

Дональд Трамп, в свою очередь, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC News. По его словам, с Зеленским «гораздо сложнее договориться», чем с Путиным. Трамп также добавил, что Зеленский предложил США помощь в перехвате иранских беспилотников, однако это «последний человек, от которого [Вашингтону] нужна помощь».

