СМИ подсчитали дополнительные доходы России от продажи нефти на фоне роста мировых цен

Бюджет России получает дополнительно до 150 миллионов долларов в день от продажи нефти на фоне роста мировых цен из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные расчеты.

После фактической приостановки сообщения через Ормузский пролив Москва уже получила от 1,3 до 1,9 миллиарда долларов дополнительных бюджетных доходов и стала крупнейшим бенефициаром конфликта на Ближнем Востоке, считают журналисты.

К концу марта Россия может получить от 3,3 до 4,9 миллиарда долларов дополнительных доходов от экспорта нефти из-за конфликта, отмечает FT. Условие — закрепление средней цены российской марки нефти Urals на отметке 70-80 долларов за баррель.

Верность этого прогноза зависит от того, насколько долго продлится конфликт, сообщает издание. Если текущие высокие цены сохранятся, то Москва, вероятно, сможет не только достичь бюджетных целей первого квартала 2026 года, но и отложить часть дополнительной прибыли, считает руководитель отдела энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов.

Временное смягчение санкций против России, а также слова Владимира Путина о возможности возобновления сотрудничества с Европой по вопросам поставок нефти и газа продолжают оказывать влияние на рынки, отмечает FT. Ситуация вызывает тревогу у союзников США, они опасаются, что европейские правительства столкнутся с давлением, цель которого — добиться отсрочки предстоящего запрета на импорт российского СПГ.

FT также отмечает, что из-за кризиса поставок Индия и Китай после начала конлфикта резко нарастили поставки российских энергоносителей — разница со среднесуточными показателями февраля составила 22% уже через неделю после первых ударов по Ирану. Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко рассказал изданию, что продолжение конфликта может привести к ситуации, в которой Нью-Дели и Пекин начнут «драться» друг с другом за поставки из России.