Супруги держали детей в загонах для животных и морили их голодом

Супружескую пару из Шотландии приговорили к 30 месяцам заключения по делу о жестоком обращении как минимум с шестью детьми в возрасте от четырех до 14 лет, которые находились под их опекой в период с 1986 по 1991 годы. Об этом сообщает People со ссылкой на местную прокуратуру, полицию и управление по делам семьи и безопасности детей (COPFS).

По данным издания, 80-летний Дуглас Дэниел и 75-летняя Барбара Дэниел издевались над детьми в своем доме в Глазго и держали их в вольерах для животных. Одну из девочек заставляли «стоять среди гусей, которые ее клевали», а другую столкнули «в грязную уличную поилку для птиц», заявили в COPFS.

Еще одного ребенка заставляли сидеть на полу рядом с собаками супругов во время еды. Детей «заставляли голодать», а одному из них «скормили коровий язык, предназначенный для хорьков». Власти также заявили, что дети «подвергались жестокому физическому насилию и контролю поведения» со стороны супругов: их, в частности, запирали в комнатах, которые «контролировались с помощью окон с сигнализацией».

Кроме того, Дэниелы ограничивали детей в использовании туалета: им разрешалось брать только «один квадратик туалетной бумаги». «Некоторых детей заставляли часами стоять лицом к стене, иногда на одной ноге, а порой и вовсе до изнеможения», — говорится в пресс-релизе COPFS.

«Дуглас и Барбара Дэниел подвергали детей, доверенных их заботе, длительным и унизительным издевательствам. Эти уязвимые молодые люди были помещены к ним в надежде на защиту, поддержку и стабильность. Вместо этого они столкнулись с жестокостью, унижением, насилием и страхом», — заявил представитель COPFS Фрейзер Гибсон.

В местной полиции добавили, что супругов признали виновными в январе этого года, и призвали других возможных пострадавших обратиться к правоохранителям.