Группа мужчин сбросила изнасилованную школьницу в колодец

В индийском округе Саран пятерых мужчин обвинили в изнасиловании и убийстве ученицы 10 класса. Times of India сообщает, что, по предварительным данным, школьницу похитили на пути к ее старому дому в деревне, затащили в ванную комнату и после изнасилования сбросили в колодец.

По данным издания, все пятеро мужчин живут в одном и том же районе, они напали на школьницу вечером 11 марта. По словам матери подростка, она жила в деревне с двумя дочерьми, а ее муж уехал на заработки за пределы штата.

Сообщается, что школьница отправилась в старый дом в деревне поздно вечером, туда же приехали нападавшие. «Молодые люди все вместе схватили мою дочь и утащили ее в ванную. Они совершили с ней противоправные действия. Тем временем моя дочь кричала о помощи. Услышав ее крики, мы прибыли на место», — рассказала мать подростка.

По ее словам, увидев родственников школьницы, нападавшие схватили ее за ноги и потащили к колодцу. Они сбросили подростка вниз и скрылись в полях. Мать школьницы утверждает, что один из нападавших ранее уже пытался изнасиловать ее дочь.

Сестра погибшей рассказала, что ее семья знает всех, кто напал на школьницу, и что все они живут в одной деревне. При этом полиции пока не удалось задержать всех подозреваемых.

Как только о случившемся стало известно, местные жители собрались у дома, где все произошло, и «подняли шум». Полицейские успокоили толпу, заверив, что одного из нападавших им удалось задержать. Тело погибшей школьницы передали семье для проведения экспертизы в местной больнице. Полиция добавила, что ее сотрудники проводят рейды для задержания остальных подозреваемых.