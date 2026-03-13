Мусульманка обвинила пропагандистку в травле

Московская блогерша и студентка МГУ Елизавета, принявшая ислам, обвинила пропагандистку и члена путинского Совета по правам человека Марину Ахмедову в травле, сообщает издание «Осторожно, новости».
Как говорится в публикации, в феврале Елизавета разместила в инстаграме видео, где предложила магазину косметики «Золотое яблоко» сделать адвент-календари к священному для мусульман месяцу Рамадан в России. Девушка отметила, что такие боксы сеть выпустила в ОАЭ.
На ролик обратила внимание Ахмедова. В своем телеграм-канале она опубликовала фото блогерши до принятия ислама и написала пост, назвав девушку не ее именем: «Мы посмотрели аккаунт Марии. На мусульманку она не тянет, и кое-где выступает даже в кокошнике. Люди ей стали писать, что, вообще-то, кроме мусульман в Москве живут представители других религий, и они тематических подарочных наборов себе не требуют».
Также Ахмедова заявила, что блогерша продает духи, которые привозит из ОАЭ, и с этим якобы связан «весь ее наскок».
Елизавета отреагировала на публикацию пропагандистки. В новом ролике в своем инстаграме она назвала поведение Ахмедовой травлей и призвала ее удалить пост.
«Я считаю, что переходить на личности и оценивать человека по внешнему виду и вероисповеданию не только некорректно, с точки зрения журналистской этики, это недопустимо, особенно когда вы член совета по защите прав человека. Все-таки вы должны их защищать, в этом, кажется, и заключается ваша работа», — сказала Елизавета.
Девушка также отметила, что пропагандистка опубликовала ее фото пятилетней давности. Они были сделаны, когда блогерша еще не приняла ислам, была моделью и сотрудничала с фотографами. Сейчас эти снимки удалены, добавила Елизавета.
Она также прокомментировала заявление Ахмедовой о том, что ее недовольство связано с личной заинтересованностью из-за продажи духов. Девушка рассказала, что пока не открыла свой бренд. Блогерша призвала пропагандистку «готовиться к последствиям» и подчеркнула, что это не угроза, а напоминание — слова имеют вес, «особенно, когда у тебя 100 тысяч подписчиков и ты боишься открыть комментарии».