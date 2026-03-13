EN
Криминал

Гендер-пати у памятника Жукову обернулось уголовным делом

2 минуты чтения 13:55 | Обновлено: 14:31
Гендер-пати у памятника Жукову обернулось уголовным делом

Региональное управление Следственного комитета (СК) по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об осквернении мемориала защитникам страны в Великой Отечественной войне (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК).

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

СК сообщил, что неизвестные облили краской мемориальный комплекс маршала Георгия Жукова в деревне Стрелковка Жуковского района Калужской области. На прикрепленном к публикации видео видны следы синей краски на снеге около памятника и на плите перед ним. 

При этом на видео не показана фигура памятника Жукова, а из этого материала невозможно понять, попала ли краска на этот фрагмент памятника. По упомянутой СК статье УК участникам гендер-пати грозит штраф до пяти миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет. 

О том, что у памятника Жукову проводилось гендер-пати, написал телеграм-канал Baza. На опубликованном им видео видно, как несовершеннолетние возле мемориала распыляют краску синего цвета. Рядом с ними находятся мужчина и женщина, Baza называет их супругами, которые являются родителями детей. 

При этом на опубликованных кадрах заметно, что дети распыляли краску не на памятник, а в сторону от него — следы от краски на снегу являются самыми заметными и на видео от СК. 

По данным Baza, следы краски на следующий день после гендер-пати обнаружили работники комплекса. Канал также отмечает, что поступок россиян вызвал споры в социальных сетях — часть пользователей считает, что уголовное дело за такой поступок является слишким строгим наказанием.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил региональному управлению подготовить для него доклад о ходе расследования дела. В комментариях под этим постом в телеграм-канале СК представитель ведомства заявил, что с «причастными лицами» были проведены неназванные следственные действия.

Фото:СУ СК РФ по Калужской области

