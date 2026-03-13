Эксперты усомнились в полной блокировке VPN

Роскомнадзор достиг хороших результатов в блокировках некоторых VPN-соединений, но это вовсе не значит, что ведомству под силу ограничить в России абсолютно все сервисы для обхода блокировок, заявил в разговоре с The Insider киберадвокат Саркис Дарбинян.

«Депутаты, очевидно, не очень понимают, как работают технологии, и, конечно, городят что попало, чтобы отвадить людей от VPN и иностранных мессенджеров, тем самым выполняя свою делегированную задачу — перегнать всех в Мах. Но, конечно, это не имеет никакого отношения к реальности», — сказал Дарбинян.

Эксперт отметил, что современные VPN-сервисы работают на стабильном протоколе VLESS, также существует протокол Amnezia WireGuard. Оба справляются с обфускацией, позволяя обходить DPI-системы Роскомнадзора. И, по словам Дарбиняна, пока у российских властей нет инструмента, способного распознать и замедлить данные протоколы.

Разработчики VPN-сервисов постоянно обновляют протоколы, вносят корректировки в программный код, поэтому, несмотря на блокировки, инструменты для обхода цензуры в России продолжают работать. «Поэтому говорить о полном ограничении нелепо», — добавил Дарбинян.

IT-эксперт Александр Исавнин в разговоре с «Осторожно, новости» заявил, что борьба государства с VPN будет бесконечной: пока одни сервисы блокируют, другие адаптируются и учатся лучше обходить ограничения.

«Только иранский сценарий позволит добиться полной блокировки Telegram c VPN. Вместе с блокировкой остального интернета — и последующим крахом экономики и бизнеса. То есть это возможно, но такое решение полностью уничтожит все достижения интернета для государства», — объяснил Исавнин.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие полгода российские власти смогут полностью заблокировать любой интернет-трафик через VPN.

«Если кто-то думает, что все установят себе VPN и ничего не поменяется, я считаю, что это не так. Воспользуется Роскомнадзор этой возможностью или нет, по блокировке VPN-трафика, это покажет время…», — сказал Свинцов.

При этом журналисты обнаружили, что сам Свинцов оплатил в мессенджере Telegram подписку Premium, а его канал в Max не функционирует с 18 февраля 2026 года.