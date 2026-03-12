EN
Общество

Россиянам пообещали блокировку всех зарубежных сервисов даже с VPN

2 минуты чтения 17:09

В России в течение полугода зарубежные сервисы могут перестать работать даже через VPN. Вслед за Telegram доступ полностью ограничат к Instagram и YouTube — у Роскомнадзора есть технические возможности для этого. Об этом изданию «Подъем» заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. 

«Следующий этап — замедление в принципе любого трафика внутри запрещенного VPN. Любой гражданин, который будет иметь нелегальный VPN, не сможет зайти никуда. Роскомнадзор будет блокировать или замедлять этот трафик, поэтому тормозить будет все: и Telegram, и все остальные сервисы», — сообщил депутат.

Свинцов добавил, что, по его мнению, работать смогут только «легальные VPN», которые используют банки, корпорации или СМИ для передачи зашифрованных данных. Такие сервисы, по его словам, регулятор может идентифицировать и не ограничивать.

«Они просто начнут поджимать VPN-трафик. И у вас Telegram начнет „тупить“ и с VPN… Если кто-то думает, что Telegram всех обхитрит, и все граждане поставят VPN, все будет работать, то я хочу вас расстроить — не будет ни черта функционировать», — поделился мнением Свинцов. По его оценке, на внедрение таких ограничений может уйти от трех до шести месяцев.

В качестве аргумента в пользу ограничений Свинцов привел угрозу терактов. Он напомнил о недавнем подрыве полицейского у Савеловского вокзала и заявил, что при постоянной угрозе таких атак граждане сами будут готовы отказаться от части интернет-сервисов.

«Если это будет каждый день у каждой станции метро, граждане скажут: “Пропади пропадом этот интернет”. Я не хочу, чтобы меня взрывали», — сказал депутат.

При этом Свинцов рассказал о том, как сам недавно пострадал из-за проблем со связью. Он не смог встретиться с человеком в центре Москвы из-за отсутствия сигнала и Wi-Fi и прождал около получаса. Связаться с собеседником, как утверждает депутат, удалось только спустя три часа.

