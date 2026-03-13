Бывший муж богатейшей россиянки начал строить конкурента Wildberries

Совет директоров ритейлера «М.Видео» назначил генеральным директором компании Владислава Бакальчука, бывшего супруга основательницы Wildberries Татьяны Ким. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Предыдущий гендиректор «М.Видео» Феликс Либ стал председателем совета директоров. В новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие компании и контроль за исполнением решений совета директоров.

Бакальчук до назначения занимал пост главного исполнительного директора «М.Видео». На эту должность он был назначен в августе 2025 года. А до этого он занимался развитием маркетплейса Wildberries, который был создан в 2004 году совместно с его супругой Татьяной Ким.

Бакальчук уже заявил, что компания под его руководством продолжит трансформировать бизнес. В числе приоритетов он назвал развитие маркетплейса «М.Видео», ускорение онлайн-продаж, модернизацию ИТ-инфраструктуры и логистики. Кроме того, планируется расширять ассортимент за пределы электроники. В частности, предлагать категории товаров для спорта, мебели, мототехники и автомобилей.

Как пишут «Ведомости», по итогам 2025 года оборот маркетплейса «М.Видео» достиг 14,1 миллиарда рублей. Четвертый квартал стал рекордным за всю историю проекта, тогда оборот составил 6,6 миллиарда рублей. В декабре продажи выросли на 37% по сравнению с ноябрем и на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выход Владислава Бакальчука из совместного бизнеса с женой в 2024 году сопровождался громким конфликтом. Между супругами возникли споры из-за планируемой реструктуризации Wildberries и объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. Бакальчук выступал против этого и называл происходящее попыткой рейдерского захвата.

Осенью того же года конфликт обострился. Бакальчук приехал к московскому офису Wildberries, после чего у здания произошла стрельба, два человека погибли. В компании заявляли о попытке незаконного проникновения в офис, тогда как сам Бакальчук утверждал, что прибыл на переговоры. Позже суд расторг брак Бакальчука и Ким и передал принадлежавший ему 1% доли в Wildberries Татьяне Ким.