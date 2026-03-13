EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Бывший муж богатейшей россиянки начал строить конкурента Wildberries

2 минуты чтения 12:34 | Обновлено: 14:32
Бывший муж богатейшей россиянки начал строить конкурента Wildberries

Совет директоров ритейлера «М.Видео» назначил генеральным директором компании Владислава Бакальчука, бывшего супруга основательницы Wildberries Татьяны Ким. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Предыдущий гендиректор «М.Видео» Феликс Либ стал председателем совета директоров. В новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие компании и контроль за исполнением решений совета директоров.

Бакальчук до назначения занимал пост главного исполнительного директора «М.Видео». На эту должность он был назначен в августе 2025 года. А до этого он занимался развитием маркетплейса Wildberries, который был создан в 2004 году совместно с его супругой Татьяной Ким.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Бакальчук уже заявил, что компания под его руководством продолжит трансформировать бизнес. В числе приоритетов он назвал развитие маркетплейса «М.Видео», ускорение онлайн-продаж, модернизацию ИТ-инфраструктуры и логистики. Кроме того, планируется расширять ассортимент за пределы электроники. В частности, предлагать категории товаров для спорта, мебели, мототехники и автомобилей.

Как пишут «Ведомости», по итогам 2025 года оборот маркетплейса «М.Видео» достиг 14,1 миллиарда рублей. Четвертый квартал стал рекордным за всю историю проекта, тогда оборот составил 6,6 миллиарда рублей. В декабре продажи выросли на 37% по сравнению с ноябрем и на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главная загадка успеха Wildberries
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Выход Владислава Бакальчука из совместного бизнеса с женой в 2024 году сопровождался громким конфликтом. Между супругами возникли споры из-за планируемой реструктуризации Wildberries и объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. Бакальчук выступал против этого и называл происходящее попыткой рейдерского захвата.

Осенью того же года конфликт обострился. Бакальчук приехал к московскому офису Wildberries, после чего у здания произошла стрельба, два человека погибли. В компании заявляли о попытке незаконного проникновения в офис, тогда как сам Бакальчук утверждал, что прибыл на переговоры. Позже суд расторг брак Бакальчука и Ким и передал принадлежавший ему 1% доли в Wildberries Татьяне Ким.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Forbes / Youtube

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их