Криминал

Изнасилованную сыном священника девочку затравили в двух школах

2 минуты чтения 15:46 | Обновлено: 15:47

Родители 13-летней школьницы из Краснодара обвинили в изнасиловании их дочери 15-летнего подростка, сына высокопоставленного священника из краснодарской епархии. Когда о произошедшем стало известно, девочку затравили сначала в родном городе, затем в Подмосковье. Об этом рассказали «Комсомольская правда» и «Москва онлайн».

По их данным, в апреле прошлого года школьница пошла гулять вместе с подругой и подростком, с которым она познакомилась в соцсетях. Ее подруга опоздала, и подросток предложил зайти в подъезд погреться, поскольку на улице было холодно. Там он ударил школьницу в живот и изнасиловал, рассказал отец девочки. 

«Он занимается боксом. Я когда его впервые увидел, не поверил, что ему 15 лет, думал, все 18. Ростом около 185 сантиметров, коренастый», — добавил мужчина. По его словам, подросток снял происходящее на видео и стал шантажировать школьницу.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

«На следующий день [он] написал ей, что если она сделает это еще раз, то он удалит файл. Она не знала, что он в этот же день уже все везде опубликовал. Соня (имя изменено — Прим. “Холода”), наивная душа, пошла. Мы об этом ничего не знали еще 10 дней», — добавил отец школьницы.

Родителей девочки вызвали в школу, где ее мать узнала о случившемся. Отмечается, что там ей показали обрезанное видео, на котором не было видно подростка, но его посмотрели «все классы». Родители пошли писать заявления в полицию. В это время им позвонили из школы и попросили этого не делать. Однако им удалось найти полное видео (как именно, не уточняется) и передать его правоохранителям.

Семья подростка предлагала «замять» дело и выплатить финансовую компенсацию, рассказали родители школьницы. Когда материалы были переданы в Следственный комитет, его сотрудник заявил родителям школьницы, что он возбудит дело по статье о «понуждении к действиям сексуального характера» вместо «насильственных действий сексуального характера». СМИ отмечают, что по первой ответственность наступает с 16 лет, тогда как по второй — с 14, а наказание может доходить до 20 лет лишения свободы.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Сообщается, что после случившегося школьница втайне от родителей причинила себе вред, а психиатр диагностировал ей посттравматическое стрессовое расстройство. При этом ее сверстники стали публично обсуждать ситуацию, утверждая, что девочка сама виновата в случившемся, и называя ее проституткой.

В результате семья решила переехать и тайно уехала в Подмосковье. Там девочка пошла в новую школу, но через несколько месяцев ее одноклассники тоже посмотрели видео. Школьницу стали оскорблять, избивать и плеваться в нее. В один из дней к дому девочки пришла толпа подростков в балаклавах, которая изрисовала подъезд нацистской символикой и хотела вызвать школьницу «на разборку». Вскоре девочку перевели на домашнее обучение.

«Москва онлайн» пишет, что после огласки в СМИ глава СК Александр Бастрыкин потребовал отчета о расследовании дела. Сейчас уголовные дела возбуждены на Кубани и в Подмосковье, их взяли под контроль в центральном аппарате СК.

