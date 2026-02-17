EN
Общество

Операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ

2 минуты чтения 14:33 | Обновлено: 15:04

Депутаты Госдумы сегодня, 17 февраля, сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, обязывающий мобильные операторы блокировать сотовую связь по требованию ФСБ. Трансляция пленарного заседания велась на сайте парламента.

Документ предусматривает внесение поправок в закон «О связи». Согласно изменениям, операторы не будут нести ответственность за перебои в работе сети, если отключение связано с требованием ФСБ. При этом изменения, позволяющие силовикам блокировать связь даже без формальной привязки к угрозе безопасности государству, депутаты отдельно обсуждать не стали. Рассмотрение заняло около двух минут.

Теперь закон должен подписать Владимир Путин. После подписания и официального опубликования он вступит в силу через 10 дней.

В версии, подготовленной к первому чтению, говорилось, что услуги связи могут быть прекращены по «запросу» ФСБ в случаях, «установленных нормативными правовыми актами президента и правительства, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». В окончательной редакции упоминания правительства и угроз безопасности были исключены, а слово «запрос» было заменено на «требование», обратило внимание «Агентство».

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

По мнению юриста «Первого отдела» Евгения Смирнова, такие изменения расширяют возможности силовых органов ограничивать связь не только в целях защиты от угроз безопасности. «Это, скорее, развязывает руки президенту, поскольку именно он будет определять такие случаи», — заявил он.

Юристка «ОВД-Инфо» Валерия Ветошкина подчеркнула, что новая формулировка делает механизм введения ограничений более централизованным и менее ограниченным по основаниям применения. Кроме того, замена «запроса» на «требование», по ее словам, фактически не оставляет операторам альтернативы при исполнении. При этом она считает, что корректировка формулировок вряд ли существенно повлияет на практику применения закона после его вступления в силу.

Поправки в закон «О связи», подготовленные правительством, были внесены в Госдуму в ноябре 2025 года. В конце января депутаты приняли документ в первом чтении единогласно.

