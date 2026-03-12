Террорист протаранил синагогу и открыл огонь по людям

Неизвестный въехал в здание синагоги Temple Israel, расположенной в городе Уэст-Блумфилд, в штате Мичиган. Затем очевидцы услышали звуки стрельбы и обратились в правоохранительные органы, говорится в сообщении офиса шерифа.

На снятых у места происшествия кадрах видно, что из крыши синагоги поднимаются клубы дыма. Рядом находятся несколько полицейских машин, а в здание забегает спецназ.

«Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия вместе с партнерами в Мичигане и реагируют на очевидное столкновение автомобиля и стрельбу возле синагоги Темпл Исраэль в Вест-Блумфилд-Тауншип, штат Мичиган», — написал директор ФБР Каш Патель.

Пользователи соцсетей пишут как минимум о пяти раненных. В свою очередь, официальные американские источники на данный момент не сообщали о пострадавших в результате стрельбы. Как заявил шериф округа Окленд Майкл Бучард, вооруженный человек подошел к охраннику синагоги, который отразил его нападение. После этого подозреваемый, вероятно, скрылся.

В связи с инцидентом, как сообщает полицейское управление, школьный округ Блумфилд-Хиллз перешел в «режим безопасности». Шериф Бучард добавил, что все «еврейские объекты в районе будут оснащены дополнительной охраной».

Журналистка Fox News рассказала в эфире, что охрана синагоги открыла ответный огонь по стрелку, после чего стрельба стихла. Американские СМИ предполагают, что во время нападения пострадал только сам террорист. Сейчас полиция устанавливает, были ли у него сообщники.