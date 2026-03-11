СМИ: США могли нанести удар по школе в Иране по ошибке

Удар по школе в иранском городе Минаб нанесли военные США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников и других лиц, знакомых с предварительными результатами расследования.

Удар по зданию начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе» в Иране был нанесен по ошибке: военные США атаковали расположенную рядом иранскую военную базу, частью которой ранее было здание школы, говорится в расследовании.

Как сообщили источники издания, офицеры Центрального командования США определили координаты цели, используя устаревшие данные, предоставленные Разведывательным управлением американского Минобороны. В этих данных здание школы было обозначено как военный объект.

Чиновники, поговорившие с NYT, подчеркнули, что расследование продолжается и ряд вопросов пока что остаются без ответа. В частности, почему устаревшая информация не была перепроверена перед нанесением удара. По словам собеседников журналистов, военные обязаны проверять данные разведки, однако в условиях первых дней войны иногда не успевают верифицировать информацию.

Следователи также изучают роль Национального агентства геопространственной разведки, которое занимается анализом спутниковых снимков и помогает уточнять координаты целей, говорится в материале.

Атака на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб произошла в первый день войны, 28 февраля. Погибли по меньшей мере 165 человек, большинство из них — девочки, у которых в момент удара шли занятия. По официальным данным исламской республики на 2 марта, за два дня войны были убиты 175 учеников и учителей.

Тегеран возложил ответственность за удар на США. Атаку осудили ООН и Human Rights Watch. При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «это сделали иранцы». Вместе с тем, предварительные выводы журналистов и экспертов указывают на то, что удар нанесли военные США.

В частности, об этом говорит попавшая на видео американская ракета Tomahawk. Расследователи из Bellingcat, «Би-би-си» и Sky News подтвердили, что запись была сделана возле школы, а также узнали на кадрах ракету, используемую армией США.