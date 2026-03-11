EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: США могли нанести удар по школе в Иране по ошибке

2 минуты чтения 20:18

Удар по школе в иранском городе Минаб нанесли военные США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников и других лиц, знакомых с предварительными результатами расследования.

Удар по зданию начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе» в Иране был нанесен по ошибке: военные США атаковали расположенную рядом иранскую военную базу, частью которой ранее было здание школы, говорится в расследовании.

Как сообщили источники издания, офицеры Центрального командования США определили координаты цели, используя устаревшие данные, предоставленные Разведывательным управлением американского Минобороны. В этих данных здание школы было обозначено как военный объект.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Чиновники, поговорившие с NYT, подчеркнули, что расследование продолжается и ряд вопросов пока что остаются без ответа. В частности, почему устаревшая информация не была перепроверена перед нанесением удара. По словам собеседников журналистов, военные обязаны проверять данные разведки, однако в условиях первых дней войны иногда не успевают верифицировать информацию.

Следователи также изучают роль Национального агентства геопространственной разведки, которое занимается анализом спутниковых снимков и помогает уточнять координаты целей, говорится в материале.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Атака на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб произошла в первый день войны, 28 февраля. Погибли по меньшей мере 165 человек, большинство из них — девочки, у которых в момент удара шли занятия. По официальным данным исламской республики на 2 марта, за два дня войны были убиты 175 учеников и учителей.

Тегеран возложил ответственность за удар на США. Атаку осудили ООН и Human Rights Watch. При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «это сделали иранцы». Вместе с тем, предварительные выводы журналистов и экспертов указывают на то, что удар нанесли военные США.

В частности, об этом говорит попавшая на видео американская ракета Tomahawk. Расследователи из Bellingcat, «Би-би-си» и Sky News подтвердили, что запись была сделана возле школы, а также узнали на кадрах ракету, используемую армией США.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали