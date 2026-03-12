Врачи и учителя попали под массовые увольнения из-за «дыры» в бюджете

В конце прошлого года по России прошлась волна сокращений сотрудников бюджетных организаций. В их числе оказались работники областей госуправления, обеспечения безопасности и социального обеспечения, а также сотрудники медицинских и образовательных организаций. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщили «Ведомости».

По их данным, в последнем квартале прошлого года число увольнений выросло почти на 60% и достигло 32,6 тысячи человек, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 20,5 тысячи. При этом больше всего среди уволенных оказалось бюджетников, учителей и врачей — около 40% от всех сокращений, или 13,3 тысячи человек.

Газета отметила, что в прошлом году число увольнений в целом росло в течение года из-за «оптимизации»: в первом квартале работу потеряли 21,8 тысячи человек, во втором — 23,7 тысячи, в третьем — 29,5 тысячи.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, сокращения обычно касаются именно госучреждений, тогда как частные компании стараются уговорить сотрудников написать заявление по собственному желанию. При этом Сафонов отметил, что в дальнейшем число сокращений будет только расти.

Данные Росстата были опубликованы на фоне сообщений о растущем дефиците российского бюджета. Так, недавно российский Минфин отчитался, что в феврале этого года дефицит вырос в два раза по сравнению с январем.

Кроме того, в начале марта российские власти уличили в попытке спрятать данные о реальном дефиците. Тогда разведка Германии подсчитала, что «дыра» в бюджете России превысила восемь триллионов рублей по итогам 2025 года. В конце февраля о дефиците бюджета рассказал и спикер Кремля Дмитрий Песков.