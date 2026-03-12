EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Врачи и учителя попали под массовые увольнения из-за «дыры» в бюджете

2 минуты чтения 17:16

В конце прошлого года по России прошлась волна сокращений сотрудников бюджетных организаций. В их числе оказались работники областей госуправления, обеспечения безопасности и социального обеспечения, а также сотрудники медицинских и образовательных организаций. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщили «Ведомости».

По их данным, в последнем квартале прошлого года число увольнений выросло почти на 60% и достигло 32,6 тысячи человек, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 20,5 тысячи. При этом больше всего среди уволенных оказалось бюджетников, учителей и врачей — около 40% от всех сокращений, или 13,3 тысячи человек.

Газета отметила, что в прошлом году число увольнений в целом росло в течение года из-за «оптимизации»: в первом квартале работу потеряли 21,8 тысячи человек, во втором — 23,7 тысячи, в третьем — 29,5 тысячи.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, сокращения обычно касаются именно госучреждений, тогда как частные компании стараются уговорить сотрудников написать заявление по собственному желанию. При этом Сафонов отметил, что в дальнейшем число сокращений будет только расти.

Данные Росстата были опубликованы на фоне сообщений о растущем дефиците российского бюджета. Так, недавно российский Минфин отчитался, что в феврале этого года дефицит вырос в два раза по сравнению с январем. 

Кроме того, в начале марта российские власти уличили в попытке спрятать данные о реальном дефиците. Тогда разведка Германии подсчитала, что «дыра» в бюджете России превысила восемь триллионов рублей по итогам 2025 года. В конце февраля о дефиците бюджета рассказал и спикер Кремля Дмитрий Песков.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их