Россию уличили в попытке скрыть реальную «дыру» в бюджете

2 минуты чтения 16:03 | Обновлено: 16:07

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) выпустила доклад о текущем состоянии российской экономики. Текст об этом опубликован в аккаунте ведомства в соцсети LinkedIn.

Разведка ФРГ считает, что Москва испытывает серьезные проблемы с исполнением бюджета и пытается это скрыть. BND заявила, что дефицит бюджета России по итогам 2025 года составил более восьми триллионов рублей.

Российский Минфин в середине января отчитался о том, что бюджет в 2025 году был исполнен с дефицитом в 5,645 триллиона рублей. Эта оценка была названа предварительной. BND же утверждает, что реальный дефицит был на 2,36 триллиона выше. 

При этом в инфографике, которая сопровождает публикацию, указано, что дефицит российского бюджета якобы составил 8,01 триллиона рублей — при точном подсчете можно заметить, что в таком случае он меньше, 8,005 триллиона рублей. 

Если данные BND верны, то дефицит российского бюджета составил почти 3,75% от ВВП вместо официально заявленных 2,6%. В качестве источника BND указала данные разведки, не уточнив, каким образом они были получены. 

В публикации уточняется, что немецкая разведка считает вероятное сокрытие данных о реальном дефиците бюджета России признаком того, что страна как место для инвестиций становится более рискованной юрисдикцией. 

Ранее власти России признали проблему с исполнением бюджета России в 2026 году. Премьер Михаил Мишустин отметил, что вопрос о финансировании возникающего дефицита приходится обсуждать с Владимиром Путиным — слова Мишустина стали первым публичным отклонением чиновников от тезиса о стабильности российской экономики.

Агентство Reuters также сообщало, что закрыть «дыру» в бюджете российским властям не поможет и скачок цен на нефть, возникший после начала конфликта между США, Израилем и Ираном. Для решения проблем с бюджетом Москве понадобится также резкое падение курса рубля.

