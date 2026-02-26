Кремль рассказал о «дыре» в бюджете

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вслед за премьер-министром Михаилом Мишустиным признал «дыру» в российском бюджете. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее Мишустин заявил, что 24 февраля допоздна обсуждал с Владимиром Путиным и членами правительства способы финансирования растущего дефицита бюджета. По его словам, если власти примут решение о финансировании дефицита, это затронет вопросы денежно-кредитной политики.
«И нам надо в этом смысле тогда скоординировать с Банком России такие подходы», — сказал он. Какие конкретно меры обсуждались на прошедшем совещании, Мишустин не уточнил.
Сегодня, 26 февраля, во время брифинга Пескова попросили прокомментировать заявления премьера. «Что касается встречи, о которой говорил Мишустин: такие встречи проходят очень часто. Это встречи, которые проходят в той или иной конфигурации, иногда они ежедневно проходят», — ответил Песков.
По его словам, они относятся к «категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате».
«Поэтому да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и Центробанком эту тему. Действительно, дефицит есть, но это — текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры», — утверждает Песков.
Пресс-секретарь Кремля также прокомментировал падение нефтегазовых доходов России. «Действительно, есть падение нефтегазовых доходов, частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, в целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается», — отметил он.
Отвечая на вопрос о том насколько Путин обеспокоен резким сокращением нефтегазовых поступлений, Песков заявил, что власти выполняют все социальные обязательства и формируют повестку экономического развития «несмотря на имеющиеся определенные сложности».