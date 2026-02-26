EN
Экономика

Кремль рассказал о «дыре» в бюджете

2 минуты чтения 12:56 | Обновлено: 13:18

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вслед за премьер-министром Михаилом Мишустиным признал «дыру» в российском бюджете. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Мишустин заявил, что 24 февраля допоздна обсуждал с Владимиром Путиным и членами правительства способы финансирования растущего дефицита бюджета. По его словам, если власти примут решение о финансировании дефицита, это затронет вопросы денежно-кредитной политики. 

«И нам надо в этом смысле тогда скоординировать с Банком России такие подходы», — сказал он. Какие конкретно меры обсуждались на прошедшем совещании, Мишустин не уточнил.

Сегодня, 26 февраля, во время брифинга Пескова попросили прокомментировать заявления премьера. «Что касается встречи, о которой говорил Мишустин: такие встречи проходят очень часто. Это встречи, которые проходят в той или иной конфигурации, иногда они ежедневно проходят», — ответил Песков.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

По его словам, они относятся к «категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате».

«Поэтому да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и Центробанком эту тему. Действительно, дефицит есть, но это — текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры», — утверждает Песков.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

Пресс-секретарь Кремля также прокомментировал падение нефтегазовых доходов России. «Действительно, есть падение нефтегазовых доходов, частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, в целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том насколько Путин обеспокоен резким сокращением нефтегазовых поступлений, Песков заявил, что власти выполняют все социальные обязательства и формируют повестку экономического развития «несмотря на имеющиеся определенные сложности».

Горящие новости
