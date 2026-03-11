EN
Экономика

Минфин отчитался о росте «дыры» в бюджете

2 минуты чтения 01:16 11 марта

Дефицит федерального бюджета за первые два месяца 2026 года по предварительным данным Минфина России составил 3,449 триллиона рублей. Он составил 1,5% ВВП, сообщил «Коммерсантъ».

В январе 2026 года дефицит оценивался в 1,718 триллиона рублей. Таким образом, в феврале «дыра» в государственном бюджете увеличилась в два раза.

При этом в ведомстве отметили, что высокие показатели дефицита в начале года связаны с опережающим финансированием расходов. Возросший дефицит по заявления Минфина не повлияет на достижение «целевых параметров структурного баланса по итогам года».

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика

Вместе с этим за первые два месяца 2026 года снизились доходы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она опустили на 10,8% до 4,767 триллиона рублей. Тогда как нефтегазовые доходы упали почти наполовину, на 47%. Они составили 826 миллиардов рублей.

Доходы из других секторов экономики, наоборот, выросли на 4,1% до 3,942 триллиона рублей. По данным издания, это связано в том числе с увеличением поступлений от НДС. В свою очередь, расходы за первые два месяца выросли на 5,8% от года к году, составив 8,216 триллиона рублей.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) выпустила доклад о текущем состоянии российской экономики. В нем говорится, что российские власти скрывают реальный размер «дыры» в государственном бюджете. 

По данным BND, дефицит бюджета России по итогам 2025 года составил более восьми триллионов рублей. Таким образом, дефицит российского бюджета составил почти 3,75% от ВВП вместо официально заявленных 2,6%.

