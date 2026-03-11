Минфин отчитался о росте «дыры» в бюджете

Дефицит федерального бюджета за первые два месяца 2026 года по предварительным данным Минфина России составил 3,449 триллиона рублей. Он составил 1,5% ВВП, сообщил «Коммерсантъ».

В январе 2026 года дефицит оценивался в 1,718 триллиона рублей. Таким образом, в феврале «дыра» в государственном бюджете увеличилась в два раза.

При этом в ведомстве отметили, что высокие показатели дефицита в начале года связаны с опережающим финансированием расходов. Возросший дефицит по заявления Минфина не повлияет на достижение «целевых параметров структурного баланса по итогам года».

Вместе с этим за первые два месяца 2026 года снизились доходы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она опустили на 10,8% до 4,767 триллиона рублей. Тогда как нефтегазовые доходы упали почти наполовину, на 47%. Они составили 826 миллиардов рублей.

Доходы из других секторов экономики, наоборот, выросли на 4,1% до 3,942 триллиона рублей. По данным издания, это связано в том числе с увеличением поступлений от НДС. В свою очередь, расходы за первые два месяца выросли на 5,8% от года к году, составив 8,216 триллиона рублей.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) выпустила доклад о текущем состоянии российской экономики. В нем говорится, что российские власти скрывают реальный размер «дыры» в государственном бюджете.

По данным BND, дефицит бюджета России по итогам 2025 года составил более восьми триллионов рублей. Таким образом, дефицит российского бюджета составил почти 3,75% от ВВП вместо официально заявленных 2,6%.