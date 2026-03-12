EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор

2 минуты чтения 11:45 | Обновлено: 12:15

Судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда на выездном заседании в Московском городском суде вынесла приговор фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Всего по делу о теракте проходили 19 подсудимых. Четверых из них — таджикистанцев Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова – приговорили к пожизненному заключению. Суд постановил, что часть наказания каждый из них отбудет в тюрьме, а часть — в колонии особого режима. Кроме того, каждому был назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.

По решению суда, Фаридуни проведет в тюрьме первые 18 лет, Мирзоев и Файзов — по 17 лет, а Рачабализода — 16 лет.

К пожизненному заключению также приговорили Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Шарипзоду, Якубджони Юсуфзоду, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Умеджона и Мустакима Солиевых.

Кто атаковал «Крокус Сити Холл»
Кто атаковал «Крокус Сити Холл»
Рассказываем все, что известно о подозреваемых в совершении теракта
Общество9 минут чтения

Уроженец Кыргызстана Алишер Касимов получил 22,5 года лишения свободы. Исроила Исломова, а также его сыновей Диловара и Аминчона, приговорили к 19 годам и 11 месяцам заключения. 

Братья Исломовы и их отец были владельцами автомобиля, на котором передвигались подозреваемые в теракте. По данным «Новой газеты. Европа», Диловар продал автомобиль брату своей жены за неделю до теракта, а позже вместе с братом явился в полицию. В ноябре 2024 года следствие переквалифицировало их обвинения с теракта на пособничество террористической деятельности.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Касимова, в свою очередь, обвиняли в том, что он сдал квартиру подозреваемым в теракте. С ними, по версии следствия, он познакомился через «Авито» и не знал о планах нападения на «Крокус Сити Холл». В МИД Кыргызстана заявляли, что Касимов имел гражданство страны до 2014 года, после чего вышел из него и получил российский паспорт.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В результате инцидента погибли 149 человек, еще 609 пострадали.

По версии следствия, семья Исломовых вступила в террористическую группировку по просьбе Шамсидина Фаридуни. Следственный комитет и Владимир Путин заявляли, что нападение было совершено «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации». При этом, как отмечало «Агентство», первоначальные выводы следствия противоречили этой версии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали