Фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор

Судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда на выездном заседании в Московском городском суде вынесла приговор фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Всего по делу о теракте проходили 19 подсудимых. Четверых из них — таджикистанцев Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова – приговорили к пожизненному заключению. Суд постановил, что часть наказания каждый из них отбудет в тюрьме, а часть — в колонии особого режима. Кроме того, каждому был назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.

По решению суда, Фаридуни проведет в тюрьме первые 18 лет, Мирзоев и Файзов — по 17 лет, а Рачабализода — 16 лет.

К пожизненному заключению также приговорили Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Шарипзоду, Якубджони Юсуфзоду, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Умеджона и Мустакима Солиевых.

Уроженец Кыргызстана Алишер Касимов получил 22,5 года лишения свободы. Исроила Исломова, а также его сыновей Диловара и Аминчона, приговорили к 19 годам и 11 месяцам заключения.

Братья Исломовы и их отец были владельцами автомобиля, на котором передвигались подозреваемые в теракте. По данным «Новой газеты. Европа», Диловар продал автомобиль брату своей жены за неделю до теракта, а позже вместе с братом явился в полицию. В ноябре 2024 года следствие переквалифицировало их обвинения с теракта на пособничество террористической деятельности.

Касимова, в свою очередь, обвиняли в том, что он сдал квартиру подозреваемым в теракте. С ними, по версии следствия, он познакомился через «Авито» и не знал о планах нападения на «Крокус Сити Холл». В МИД Кыргызстана заявляли, что Касимов имел гражданство страны до 2014 года, после чего вышел из него и получил российский паспорт.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В результате инцидента погибли 149 человек, еще 609 пострадали.

По версии следствия, семья Исломовых вступила в террористическую группировку по просьбе Шамсидина Фаридуни. Следственный комитет и Владимир Путин заявляли, что нападение было совершено «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации». При этом, как отмечало «Агентство», первоначальные выводы следствия противоречили этой версии.