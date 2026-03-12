Россиянка избила полугодовалых детей и оставила их в алкомаркете

Ростовский областной суд приговорил 36-летнюю жительницу Таганрога Наталью к 18 годам по делу об убийстве своего ребенка, покушении на убийство второго и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщило издание DonDay.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2024 года Наталья избила своих шестимесячных детей-близнецов, нанеся им удары по голове и телу. После этого она положила их в сумки-переноски, отнесла к алкомаркету и оставила там. Один из детей скончался, второго удалось спасти, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

«В ходе следствия установлено, что на момент совершения преступления женщина была вменяемой и способной осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», — добавили в ведомстве.

Видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксировано, как Наталья оставляет своих окровавленных детей в алкомаркете, распространилось в соцсетях вскоре после того, как это произошло. На запись также попал отец детей, который взял уже мертвого на тот момент сына на руки и попытался привести его в сознание. Когда сделать этого не получилось, мужчина громко закричал.

Как выяснило следствие, Наталья страдала алкогольной зависимостью, не кормила детей и кричала на них, когда те плакали. Позже она также начала избивать малышей. Как писала «Комсомольская правда», незадолго до происшествия женщина поссорилась с отцом детей и выгнала его на улицу.

Затем Наталью видели на улице: она ходила с переноской с близнецами в состоянии алкогольного опьянения. По пути женщина заходила во все магазины и просила вызвать ей такси. На нее, как утверждается, обратили внимание только в алкомаркете, но просьбу не исполнили. Тогда жительница Таганрога попросила дать ей зарядку для телефона.

В тот момент в магазин зашел отец детей и начал кричать: «Ты что сделала с детьми, где они?» Наталья на это спокойно ответила: «Вот». Мужчина заглянул в переноску и увидел, что один ребенок не дышит, а второй почти не шевелится. «Он схватил на руки бездыханного мальчика, прижал к себе и так кричал! Мать же молча вышла на улицу», — рассказала журналистам свидетельница произошедшего.

Вскоре после этого на место приехали сотрудники полиции и медики, выжившего ребенка увезли в больницу, где смогли спасти.