Z-блогеры сообщили об экстренном отъезде из России «серого кардинала» Кремля

2 минуты чтения 17:51 | Обновлено: 18:13

Бывший помощник Владимира Путина и бывший замглавы президентской администрации Владислав Сурков «экстренно» уехал из России, написал в своем телеграм-канале Z-военкор Юрий Котенок.

«Экс-“серый кардинал”, в свое время восседавший в президиуме на съездах Союза добровольцев Донбасса, бывший замглавы Администрации Президента РФ Владислав Сурков экстренно покинул Россию. Информация в кулуарах, неподтвержденная, так сказать, но характерная», — написал блогер.

О том, что Сурков «спешно» покинул страну также написал анонимный Z-канал «Дневник разведчика» со ссылкой на свои источники. По их данным, экс-помощник Путина находится в одной из стран, которые не заключали с Россией договор об экстрадиции, вероятно, в ОАЭ или одном из государств Латинской Америки.

Дружил с Земфирой, пиарил Ходорковского, придумал «суверенную демократию»
Дружил с Земфирой, пиарил Ходорковского, придумал «суверенную демократию»
Восемь фактов о Владиславе Суркове, бывшем «сером кардинале Кремля», который, кажется, пытается вернуться в политику
Общество5 минут чтения

Поводом для отъезда Суркова якобы стала информация о подготовке материалов, которые могут лечь в основу уголовного дела, связанного с курированием украинского направления и распределением бюджетов в период 2014–2020 годов. В ближайшее время экс-помощник Путина может быть объявлен в федеральный, а затем в международный розыск, утверждают источники канала.

Сообщения Z-каналов прокомментировал RTVI представитель Кремля Дмитрий Песков: «Мы такой информацией [об отъезде Суркова] не располагаем. И что значит „покинул“? Улетел куда-то? Мы этого не знаем».

Информацию о собственном отъезде также опроверг и сам Сурков. «Не располагаю информацией о моем отъезде из России», — сказал он в ответ на вопрос специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

В апреле 2022 года бывший депутат Госдумы Илья Пономарев со ссылкой на собственные источники заявил, что Сурков находится под домашним арестом по делу о хищениях в Донбассе с 2014 года. В Кремле эту информацию не подтвердили.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Осенью 2023 года ТАСС со ссылкой на источник писал, что московская полиция проводит доследственную проверку статьи Суркова «Рождение Севера» на предмет преступления. Собеседник РИА «Новости» сообщал, что в силовые структуры поступило обращение с просьбой проверить публикацию, однако не уточнил, кто его направил. В пресс-службе главного управления МВД по Москве в комментарии РБК заявили, что такая информация к ним не поступала.

Сурков попал в Кремль весной 1999 года. Тогда он начал работать помощником, а затем и заместителем руководителя администрации президента Александра Волошина. В те годы Сурков настаивал на объединении партии «Единство» и избирательного блока «Отечество — вся Россия». Это и произошло, в результате в 2001 году появилась партия «Единая Россия».

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Также именно Сурков придумал термин «суверенная демократия». Он принимал активное участие в создании провластных молодежных организаций, в частности, движения «Наши». Помимо этого, Сурков был главным лоббистом аннексии украинских территорий, в том числе Крыма. Несмотря на это, в 2020 году экс-замглавы администрации Путина был уволен.

