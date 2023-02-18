15 февраля в канале прокремлевского политолога Алексея Чеснакова появилось интервью бывшего замглавы администрации президента Владислава Суркова. Ответы состояли всего из четырех слов и повторяли лозунг референдума о доверии президенту Борису Ельцину 1993 года: «Да, да, нет, да». Аналитики предполагают, что уволенный в 2020 году экс-замглавы администрации президента таким образом пытается напомнить о себе Владимиру Путину. «Холод» вспоминает восемь фактов о жизни одного из самых известных российских чиновников с репутацией «серого кардинала» и главного идеолога «Русского мира».

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До прихода в политику работал охранником, а затем и пиарщиком Ходорковского

С Михаилом Ходорковским Сурков познакомился в конце 1980-х. Тренер по рукопашному бою Тадеуш Касьянов посоветовал бизнесмену нанять молодого Суркова телохранителем. Через полгода Сурков пошел на повышение: Ходорковский разглядел в нем перспективного сотрудника и назначил Суркова главой рекламного отдела. Он работал в кооперативном объединения «Менатеп», в которое входило несколько компаний Ходорковского.

За время работы пиарщиком Сурков смог договориться, чтобы разместить логотип компании в заставке программы «Время». И придумал разукрашивать общественный транспорт в цвета фирмы.После нескольких лет сотрудничества с Ходорковским Сурков захотел получить долю в его компании и поставил перед ним ультиматум: или он становится соучредителем, или уходит. Ходорковский выбрал прекратить сотрудничество — Сурков перешел работать в «Альфа-банк», а через год на ОРТ (сейчас Первый канал). На телевидении Сурков работал заместителем директора по связям с общественностью и государством.

«С прессой, честно говоря, мне в какой-то момент работать надоело, поскольку народ это очень специфический, нервный такой народ. Постепенно от работы с четвертой властью я перешел к работе с властью», — цитируют Суркова авторы книги «Операция "Единая Россия". Неизвестная история партии власти».

Участвовал в создании «Единой России»

В Кремль Сурков попал весной 1999 года: тогда он начал работать помощником, а затем и заместителем руководителя администрации президента Александра Волошина.

В то время основная политическая конкуренция шла между партиями «Единство» (у ее истоков стоял Борис Березовский) и избирательным блоком «Отечество — вся Россия» (его лидерами были Юрий Лужков и Евгений Примаков). По словам авторов книги «Операция “Единая Россия”: неизвестная история партии власти», Сурков настаивал на их объединении, что в итоге и произошло: декабре 2001 года Минюст зарегистрировал новую партию, которая получила название «Единая Россия».

Придумал «суверенную демократию» — главную идеологическую концепцию Кремля

28 июня 2006 года на брифинге в Москве Сурков впервые упомянул термин «суверенная демократия». Впоследствии это понятие стало идеологической концепцией, которую многие годы использует Кремль. Сам Сурков объяснял ее так: «Образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно российской нацией».

По мнению политического обозревателя Дмитрия Камышева, идеологема, придуманная Сурковым, включает в себя выборы без выбора, при которых результат голосования известен еще до его начала, полную зачистку политического поля и монополию правящей партии. Сам Сурков часто противопоставлял свою демократию западным и выступал за «сохранность» российского суверенитета.

Создал сеть провластных движений и стоял за провокациями против оппозиционеров

Сурков принимал активное участие в создании провластных молодежных движений. Первоначально он курировал организацию «Идущие вместе», а в 2005 году под его руководством было создано молодежное движение «Наши». Это было сделано в противовес Оранжевой революции: первоначальной целью движения лидер движения Василий Якеменко провозгласил «борьбу с фашизмом во всех его проявлениях». Вскоре их фокус сместился на «сохранение суверенитета и целостности России и формировании гражданского общества».

Основной задачей Суркова в администрации президента был контроль над информационной повесткой. Он занимался PR-компаниями против оппозиционеров. Например, как сообщал The Insider, Сурков может быть причастен к истории с секс-работницей Катей Герасимовой (известную как Му-Му). В 2010 году неизвестные опубликовали сразу несколько роликов, на которых она занимается сексом с известными оппозиционерами — Лимоновым, Шендеровичем, Поткиным. С Сурковым также связывали и расследования и сюжеты телеканала НТВ против оппозиционеров. Появилась даже фраза «сурковская пропаганда»: впервые ее произнес сотрудник «Голоса» Григорий Мельконьянц, встретивший корреспондентов канала на пороге офиса организации.

Поддержал протестующих на Болотной площади

10 декабря 2011 года на Болотной площади в Москве состоялся самый массовый митинг против фальсификаций на парламентских выборах. Протестующие требовали отставки главы Центризбиркома Владимира Чурова, регистрации оппозиционных партий. Владислав Сурков назвал демонстрантов «лучшей частью общества, которая требует уважения к себе». Однако отметил, что среди них есть «желающие конвертировать протест в цветную революцию».

«Доверия к этим людям давно уже нет. Это именно они несут ответственность за уничтожение в России демократии», — комментировал слова Суркова оппозиционер Илья Яшин.

Пишет стихи и романы. По одному из них ставил спектакль Кирилл Серебренников

В 2009 году журнал «Русский пионер» опубликовал роман «Околоноля» под авторством Натана Дубовицкого. Книга рассказывает о коррупции в парламенте, проплаченных СМИ и силовых структурах. Тогда ряд СМИ предположил, что автором произведения может быть Владислав Сурков.

В январе 2011 года Кирилл Серебренников поставил по роману одноименный спектакль. В интервью Юрию Дудю Серебренников рассказывал, что на премьере присутствовал сам Сурков.

Дружил с Земфирой, Борисом Гребенщиковым и Самойловым из «Агаты Кристи»

Сурков не раз говорил, что ему нравится русский рок и даже сам писал песни для музыкантов. В 2003 году группа «Агата Кристи» выпустила альбом «Полуострова», где автором почти всех композиций был Владислав Сурков. За это в 2011 году музыкальный критик Артемий Троицкий назвал Вадима Самойлова «дрессированным пуделем при Суркове».

Он часто бывал на концертах Земфиры и появился на совместной фотографии, которую певица опубликовала в своем инстаграме. Кроме того, Сурков хорошо общался с Борисом Гребенщиковым, музыкант называл политика «интеллигентным и думающим человеком». Несмотря на свою антизападную риторику, Сурков интересуется творчеством художника Джексона Поллока, поэта Алена Гинзберга и рэпера Тупака Шакура. Портрет музыканта висел в кабинете Суркова.

Продвигал «Русский мир» и контролировал украинских сепаратистов

В Кремле Сурков был главным лоббистом аннексии украинских территорий, в том числе Крыма. Он не раз говорил о том, что Украина не может существовать как государство: «Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостійна Украйна» есть, а Украины нет».

Во время работы помощником в администрации президента Владислав Сурков определял политику сепаратистов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он встречался с лидерами самопровозглашенных республик. Как сообщал Reuters, ссылаясь на свои источники, именно Сурков решал, кто будет назначен на должности в этих образованиях. Он же сыграл ключевую роль в назначении лидером ДНР Александра Захарченко. После его убийства в 2018 году, Сурков поддержал избрание Дениса Пушилина в качестве нового главы ДНР.

Летом 2021 года в интервью каналу WarGonzo Сурков сказал, что Украину «можно вернуть только силой». Отдельно уточнив, что бывает не только военная сила, но и сила спецслужб, «мягкая», а также экономическая и «сила политического влияния».

За несколько дней полномасштабного вторжения Сурков опубликовал статью, в которой предрекал «контактную геополитику». После начала войны он не давал никаких публичных комментариев.

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Впервые о войне Сурков высказался только 16 февраля 2023 года. В коротком интервью Сурков ответил, что и не рассчитывал на выполнение «минских соглашений» — которые сам и писал.