Рекордный объем нефти из резервов решили продать члены Международного энергетического агентства

Страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились о крупнейшем в истории объеме высвобождения нефти из стратегических резервов. Эта мера направлена на сдерживание роста мировых цен на нефть, вызванного войной США и Израиля против Ирана, говорится в сообщении организации.

В нем уточняется, что речь идет о 400 миллионах баррелей нефти. При этом детали процесса высвобождения представители организации обещали представить позже. Ранее агентство Reuters писало, что он может занять не менее двух месяцев.

«Проблемы, с которыми столкнулся нефтяной рынок, беспрецедентны по своему масштабу», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. По его словам, объем транзита нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив, который оказался практически заблокирован после начала войны в Иране, сократился в десять раз по сравнению с довоенным временем.

Как сообщает РБК, несмотря на решение МЭА, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE выросли на 4,11%, до 91,41 доллара за баррель. В ходе торгов 10 марта фьючерсы снижались на 17,89%, до 81,26 доллара за баррель, но к концу торговой сессии падение замедлилось, а котировки скорректировались до 88,9 доллара за баррель.

Издание напоминает, что суммарные стратегические запасы нефти стран-членов МЭА составляют более 1,2 миллиарда баррелей. Кроме того, они располагают 600 миллионами баррелей промышленных резервов. Агентство было создано в 1974 году и с тех пор решения о высвобождении нефтяных резервов принимались лишь пять раз — в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, атаковав несколько судов и пообещав «сжигать всех», кто попытается по нему пройти.

9 марта цена нефти марки Brent резко выросла, превысив 115 долларов за баррель. Позже газета The Wall Street Journal писала, что, если Ормузский пролив останется закрытым, то цена на нефть может достигнуть 215 долларов за баррель, что значительно выше исторического максимума в 145 долларов за баррель, зафиксированного в 2008 году.