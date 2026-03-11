Германия решила готовиться к войне с Россией с помощью Украины

Берлин и Киев в феврале 2026 года договорились, что Украина направит военных инструкторов для обучения германской армии. В Германии спешат усвоить военные уроки, полученные ВСУ после российского вторжения, сообщает Reuters.

«У нас очень высокие ожидания. Украинская армия сейчас единственная в мире, у которой есть фронтовой опыт войны против России», — заявил в интервью с изданием командующий германской армией, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

Он отметил, что Германия стала первой страной, которая договорилась с Украиной о предоставлении военных инструкторов. Все из-за того, что немецкие власти стремятся полностью подготовиться к войне с Россией к 2029 году.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

Фройдинг сослался на оценки германской и других западных разведок. Их данные гласят, что Россия якобы может начать крупномасштабную атаку на военный альянс НАТО уже в 2029 году.

«Это почти что послезавтра. У нас нет времени. Противник не станет ждать, когда мы объявим, что готовы. Поэтому мы должны использовать любую возможность для наращивания сил», — сказал Фройдинг.

Как заявил Reuters командующий германской армией, украинские военные поделятся опытом в артиллерии, инженерном деле, действиях бронетанковых подразделений, использовании дронов, а также в сфере командования и управления.

Ранее стало известно, что администрация США обратилась за помощью к Украине в борьбе против иранских беспилотников. Как писало Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, Вашингтон и несколько стран Персидского залива ведут переговоры с Киевом о создании аналога системы акустического обнаружения БПЛА «Небесная крепость».