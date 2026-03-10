EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Женщину заподозрили в инсценировке самоубийства мужа

2 минуты чтения 01:48 10 марта
Женщину заподозрили в инсценировке самоубийства мужа

Полиция штата Техас взяла под стражу 31-летнюю Бриану Мур. Женщину подозревают в убийстве ее 33-летнего мужа Лонни Мура, сообщает Montgomery County Sheriff’s Office.

«Сотрудники офиса шерифа по прибытии на место преступления обнаружили тело Лонни Мура внутри белого автомобиля, припаркованного на обочине дороги. В этот момент двигатель машины продолжал работать. По всей видимости, погибший получил смертельное огнестрельное ранение в голову», — говорится в полицейском отчете.

Первоначально обстановка на месте преступления выглядела так, будто речь идет о самоубийстве, сообщает ведомство. Однако детективы провели тщательный осмотр улик, и по мере продвижения расследования они обнаружили доказательства, которые противоречили изначальной версии о добровольном смертельном ранении.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

В первую очередь не совпадали показания свидетелей. Бриана Мур рассказала полиции, как утром написала мужу, что намерена подать на развод. После этого, по ее словам, она всю ночь находилась дома вместе с их общей пятилетней дочерью, следует из документов, на которые ссылается издание People.

Однако позже одна из подруг Мур заявила, что та рассказала ей, будто выстрелила в Лонни с заднего сиденья его автомобиля после того, как он заехал за ней. На какой почве начался конфликт девушка не рассказала. Затем и мать подозреваемой рассказала полицейским, что ее дочь ненавидела Лонни, хотя после его смерти много плакала и похудела.

В результате на имя Брианы Мур был выдан ордер на арест, после чего ее поместили в тюрьму округа Монтгомери. Она содержится под стражей без права на освобождение под залог.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Montgomery County Sheriff's Office

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву