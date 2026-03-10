Женщину заподозрили в инсценировке самоубийства мужа

Полиция штата Техас взяла под стражу 31-летнюю Бриану Мур. Женщину подозревают в убийстве ее 33-летнего мужа Лонни Мура, сообщает Montgomery County Sheriff’s Office.

«Сотрудники офиса шерифа по прибытии на место преступления обнаружили тело Лонни Мура внутри белого автомобиля, припаркованного на обочине дороги. В этот момент двигатель машины продолжал работать. По всей видимости, погибший получил смертельное огнестрельное ранение в голову», — говорится в полицейском отчете.

Первоначально обстановка на месте преступления выглядела так, будто речь идет о самоубийстве, сообщает ведомство. Однако детективы провели тщательный осмотр улик, и по мере продвижения расследования они обнаружили доказательства, которые противоречили изначальной версии о добровольном смертельном ранении.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

В первую очередь не совпадали показания свидетелей. Бриана Мур рассказала полиции, как утром написала мужу, что намерена подать на развод. После этого, по ее словам, она всю ночь находилась дома вместе с их общей пятилетней дочерью, следует из документов, на которые ссылается издание People.

Однако позже одна из подруг Мур заявила, что та рассказала ей, будто выстрелила в Лонни с заднего сиденья его автомобиля после того, как он заехал за ней. На какой почве начался конфликт девушка не рассказала. Затем и мать подозреваемой рассказала полицейским, что ее дочь ненавидела Лонни, хотя после его смерти много плакала и похудела.

В результате на имя Брианы Мур был выдан ордер на арест, после чего ее поместили в тюрьму округа Монтгомери. Она содержится под стражей без права на освобождение под залог.