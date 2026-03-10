Влиятельных брокеров-близнецов из США признали виновными в торговле людьми

Известные и влиятельные предприниматели братья-близнецы Орен и Алон Александер, а также их старший брат Таль были признаны виновными в торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на решение суда в Нью-Йорке.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

Газета называет братьев Александер самыми успешными в США брокерами по продаже элитной недвижимости. Во время разбирательства сторона обвинения продемонстрировала суду текстовые сообщения, в которых братья обсуждали, как применение различных наркотиков может влиять на поведение женщин.

Пронос «товаров на вечеринки» они обсуждали друг с другом и по электронной почте — прокуроры уверены, что за этой формулировкой скрывались наркотики. Позже жертвы братьев отмечали, что именно с помощью наркотиков преступники насиловали их.

Выступившие во время судебного заседания пострадавшие отмечали, что теряли контроль над своим телом после небольшого количества алкоголя, в некоторых случаях это происходило после употребления менее одного бокала спиртного.

Адвокаты братьев пытались убедить суд в том, что у обвинителей «плохая память», а также в том, что пострадавшие якобы хотели «нажиться на состоянии братьев», пишет The Guardian.

При этом братья не отрицали, что имели большое количество сексуальных партнеров, но утверждали, что секс с ними всегда происходил по обоюдному согласию. Суд не согласился с этими доводами и признал их виновными по всем 10 пунктам обвиненения, в том числе и в сексуализированной эксплуатации несовершеннолетней, отмечает Би-би-си. Оглашение приговора состоится 6 августа — братьям Александер грозит пожизненное заключение.