Политика

Рекордное число российских регионов сократили траты на медицину с начала войны

2 минуты чтения

В 2026 году рекордное число российских регионов за время полномасштабного вторжения России в Украину сократили свои расходы на здравоохранение, выяснили «Важные истории».

Из подсчетов журналистов следует, что существенно, то есть более чем на 10%, траты на медицину сократили 19 регионов — это почти четверть от всех субъектов федерации (82).

Это рекордное число за все годы войны с Украиной, отметили «Важные истории». К примеру, в 2025 году значительные сокращения расходов на медицину были зафиксированы в пяти регионах, а в 2024, 2023 и 2022 — в семи.

Суммарно региональные чиновники сэкономили на здравоохранении в 2026 году около 107 миллиардов рублей, следует из подсчетов журналистов. Примерно такую же сумму в 2024 году власти хотели потратить на производство и развитие беспилотников за три года.

Сильнее всего пострадала Вологодская область. Там в 2026 году бюджетные расходы на медицину сократили на 39% или 6,5 миллиарда рублей по сравнению с прошедшим годом. Иркутская и Кемеровская области лишились больше 30% прошлогоднего бюджета на здравоохранение (7,9 миллиарда рублей и 7,1 миллиарда соответственно).

Также существенно траты на медицину снизили Московская и Волгоградская области — на 24% каждая или на 40,6 миллиарда рублей и 5,5 миллиарда соответственно, следует из подсчетов «Важных историй». Далее в антирейтинге следуют Нижегородская (на 19% меньше, чем годом ранее), Ярославская (19%), Оренбургская области (18%), Якутия (18%) и Коми (18).

Три из пяти регионов, значительно урезавших бюджет на здравоохранение, сократили траты на модернизацию поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, где происходит первый контакт пациента с врачом.

В Кемеровской области такие расходы сократили в десять раз или на 440 миллионов рублей, Подмосковье сэкономит больше десяти миллиардов рублей — траты упадут в семь раз по сравнению в прошлым годом. Иркутская область выделит на три миллиарда или в четыре раза меньше, чем в 2025-м.

Причем модернизация первичного звена здравоохранения проводится в рамках федеральной программы, которая была продлена до 2030 года.

Также регионы решили сэкономить на зарплатах и других выплатах врачам и медперсоналу. В Вологодской области траты на их индексацию урезали на 99% или 1,7 миллиарда рублей. Помимо этого, в регионе на 76% сократили специальные соцвыплаты медработникам.

В Кемеровской области отменять или сокращать выплаты врачам и медработникам начали еще в 2025 году. В текущем регион сократил на 25% траты на пособия молодым специалистам.

