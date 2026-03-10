EN
Криминал

Пластического хирурга из Москвы обвинили в домогательствах

2 минуты чтения 18:24 | Обновлено: 18:26
Пластического хирурга из Москвы обвинили в домогательствах

После неудачной процедуры по подтяжке лица хирурга Орхана Фатуллаева из элитной московской пластической клиники «Время красоты» обвинили в домогательствах. Пострадавшая Эльвира из Казани утверждает, что за 265 тысяч рублей доктор изуродовал ее и приставал на приемах, сообщает телеграм-канал Mash.

Девушка прилетела в Москву, чтобы сделать эндоскопический лифтинг. Однако после хирургического вмешательства у нее загноились швы, и кроме того, по ее словам, Фатуллаев просил показать ему грудь во время осмотра.

По данным Mash, это были не единственные последствия процедуры. У девушки также появились впадина над бровью и проплешины на лбу. Кроме того, на коже образовались втянутые рубцы. Пострадавшая потратила более миллиона рублей на косметологию и помощь психолога. После обращения в клинику «Время красоты» у нее, как утверждается, диагностировали ПТСР из-за тревоги и панических атак.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Фатуллаев заявил телеграм-каналу, что достаточно квалифицирован для проведения подобной процедуры. Однако ему теперь грозит уголовное преследование за склонение к сексуализированным действиям. Пострадавшая девушка также хочет взыскать с клиники и врача 1,7 миллиона рублей за полученные травмы.

Пациентки не в первый раз жалуются на работу врачей клиники пластической косметологии «Время красоты». В июле 2023 года певица Слава вместе с исполнительницей шансона Любовью Успенской обвинили пластического хирурга Тимура Хайдарова в проведении некачественной операции.

От рук Хайдарова, работавшего в клинике «Время красоты», по утверждениям юристов артисток суммарно пострадали 52 человека. Его обвиняли в некачественных пластических операциях на женской груди. В декабре 2023 года конфликт между сторонами был улажен в досудебном порядке. 

Фото:Mash / Telegram

