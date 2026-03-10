EN
СМИ: пластические хирурги забыли бинт в животе пациентки

2 минуты чтения 20:21

Калининградские пластические хирурги оставили бинт в животе 41‑летней жительницы Хабаровска, рассказал телеграм-канал Baza.

По его информации, женщина приехала с Дальнего Востока в Калининград, чтобы скорректировать фигуру в медцентре доктора Першина. Там за 750 тысяч рублей ей во время одной операции провели абдоминопластику, бодилифт, липосакцию и липолифтинг, удалив четыре литра жира, говорится в публикации.

После операции пациентку заверили, что все прошло успешно, и отправили домой. Женщина вернулась в Хабаровск, но уже через два дня, как утверждается, ее состояние резко ухудшилось: живот покрылся черными пятнами, поднялась температура, а из воспаленных швов начала выделяться жидкость.

Врач заверил пациентку, что это нормальный процесс восстановления. Однако состояние женщины не улучшилось даже через четыре месяца после операции. Во время обработки швов хабаровчанка потянула за торчащую нить и вытащила бинт, пишет Baza.

Медики заявили пациентке, что не используют такие материалы во время операций и не знают, как бинт мог оказаться в ее брюшной полости. Женщине пришлось в тяжелом состоянии лететь в Калининград на еще одну операцию. Полное обследование, как утверждается, выявило и другие осложнения, в частности, кисты в груди и жидкостные образования в ягодицах.

Несмотря на это, жительница Хабаровска готовится к новой операции в другой клинике, чтобы получить эстетичное тело, пишет Baza. По данным журналистов, юрист женщины Николай Чернышук подал иск к калининградской клинике на десять миллионов рублей. Сейчас стороны ожидают результатов судебно‑медицинской экспертизы.

Ранее жительница Казани по имени Эльвира заявила, что пострадала от процедуры по подтяжке лица, которую ей за 265 тысяч рублей провел хирург Орхан Фатуллаев из элитной московской пластической клиники «Время красоты». Помимо этого, по словам девушки, врач домогался ее на приемах.

