Общество

В большинстве российских новостроек обнаружили дефекты

2 минуты чтения 17:48

Новостройки в России массово сдаются с дефектами, пишут «Известия». Со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право» издание отмечает, что в 2025 году различные недочеты были выявлены в 93% многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину этот показатель не опускался ниже 90%. Так, в 2022 году он составлял 90%, в 2023-м вырос до 95%, а в 2024-м снова снизился до 90%.

Эксперты, которые поговорили с «Известиями», связывают это с длительным мораторием на взыскание штрафов за такие нарушения с застройщиков. Он вводился  несколько раз и перестал действовать 31 декабря 2025 года.

В это время дольщики не могли требовать компенсации за задержку сдачи жилья или строительные дефекты. С 1 января 2026 года мораторий отменили, однако отсрочку на фактическую выплату компенсаций по судебным решениям продлили до конца года.

Сейчас в России, по мнению экспертов, практически невозможно найти квартиру без каких-либо недочетов. Причем речь идет не только о недорогих проектах, но и о более дорогих жилых комплексах, отметила директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко.

По ее словам, в новостройках нередко встречаются неровные стены и полы, проблемы с вентиляцией или дверными конструкциями. «Мораторий создал у части застройщиков иллюзию вседозволенности, что привело к снижению контроля качества на финальной стадии», — сказала Опрышко.

Чаще всего застройщики экономят на местах общего пользования и технических помещениях, отметил гендиректор строительной компании Digniori Arts Арсений Дрожалин. Он добавил, что фасады зданий обычно делают аккуратнее, так как они формируют внешний вид объекта.

По словам директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, в Москве ситуация лучше из-за более строгого контроля и публичности проектов. Однако и здесь покупатели жилья комфорт-класса чаще сталкиваются с замечаниями при приемке квартир, чем покупатели недвижимости бизнес- или премиум-класса, отметил Тумин.

Как отметил директор группы компаний «Расцветай» Сергей Шашурин, критические проблемы, в частности, с несущими конструкциями, промерзанием стен или инженерными системами, фиксируются редко — примерно в 5–7% случаев.

Помимо моратория на взимание штрафов с застройщиков, на ситуацию влияют дефицит рабочей силы и экономические трудности в строительной отрасли. По словам Светланы Опрышко, отрасль работает на пределе кадровых ресурсов, а нехватка квалифицированных специалистов напрямую влияет на качество работ.

Кроме того, за последние два года себестоимость строительства выросла на 30–40%, отметил Сергей Шашурин. По его словам, из-за высокой стоимости кредитов и снижения спроса застройщики пытаются сокращать расходы и ускорять строительство, что также может отражаться на качестве жилья.

