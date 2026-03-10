EN
Война в Иране привела к беспрецедентному сбою поставок нефти

2 минуты чтения

Война США и Израиля против Ирана привела к крупнейшему в истории нарушению поставок нефти. Об этом говорится в анализе консалтинговой компании Rapidan Energy, который приводит CNBC.

По оценке аналитиков, с начала конфликта около 20% мировых поставок нефти остаются недоступными для рынка. Это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный во время Суэцкого кризиса 1956 года. Тогда было затронуто около 10% поставок.

Основной причиной перебоев стало закрытие Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Движение танкеров фактически остановилось, а цены на нефть в результате сокращения поставок подскочили выше 100 долларов за баррель.

Аналитики отмечают, что нынешний кризис значительно отличается от предыдущих. Дело в том, что у мирового рынка практически нет резервных мощностей, которые могли бы компенсировать выпавшие объемы нефти. Большая часть таких мощностей сосредоточена в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, однако из-за закрытия Ормузского пролива эти страны также оказались ограничены в доступе к мировому рынку.

«Этот конфликт не только вывел из строя исторически большую долю мировых поставок — он одновременно затронул основные страны, обладающие резервными мощностями», — говорится в анализе Rapidan Energy. По мнению экспертов, в результате рынок остался практически без запасного источника предложения. Они отмечают, что в такой ситуации баланс на нефтяном рынке может восстановиться только за счет сокращения спроса, которое происходит на фоне резкого роста цен.

Аналитики также обращают внимание, что стратегический нефтяной резерв США не сможет полностью компенсировать недостающие объемы. Сейчас в нем находится около 415 миллионов баррелей нефти, примерно 58% от максимально разрешенной емкости хранилищ.

При этом страны-участницы Международного энергетического агентства могут оказаться под давлением с требованием высвободить нефть из своих стратегических резервов, поскольку это фактически единственный оставшийся инструмент для стабилизации рынка, пишет CNBC.

Министры финансов стран «Большой семерки» уже обсудили возможность согласованного использования резервов, однако окончательное решение пока не принято. Глава французского Минфина Ролан Лескюр заявил, что государства G7 «еще не на этом этапе».

