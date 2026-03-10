EN
Экономика

Авиакомпании повысили цены на билеты из-за подорожания топлива

19:42

Несколько крупных авиакомпаний объявили о повышении цен на билеты из-за резкого подорожания топлива на фоне войны на Ближнем востоке. Об этом пишет Reuters.

О росте тарифов заявили австралийская Qantas Airways, скандинавская SAS и новозеландская Air New Zealand. Авиаперевозчики объяснили свое решение резким скачком цен на топливо после ударов США и Израиля по Ирану.

По данным Air New Zealand, до начала конфликта стоимость авиационного топлива составляла около 85–90 долларов за баррель, однако затем выросла до 150–200 долларов. Из-за неопределенности вокруг конфликта авиакомпания также приостановила финансовый прогноз на 2026 год.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал

Представитель SAS сообщил Reuters, что авиакомпания временно повысила цены на билеты из-за резкого роста стоимости топлива. По его словам, такие меры нужны, чтобы компания могла продолжать стабильно работать.

Air New Zealand уже повысила цены на внутренние рейсы на шесть долларов США, на ближнемагистральные международные — на 12 долларов, а на дальнемагистральные — на 54 доллара. При этом авиакомпания не исключила дальнейшие корректировки цен и расписания, если стоимость авиатоплива останется высокой.

Hong Kong Airlines сообщила, что с четверга, 12 марта, повысит топливные сборы до 35,2%. Наиболее значительное увеличение коснется рейсов между Гонконгом и Мальдивами, Бангладеш и Непалом.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество

Помимо роста цен на топливо, на отрасль влияет и нестабильная ситуация в воздушном пространстве Ближнего Востока. К примеру, 10 марта самолетам пришлось ждать посадки в Дубай из-за воздушной тревоги, следует из данных Flightradar24.

Авиакомпании также меняют расписание и маршруты. В частности, Qantas Airways заявила, что помимо повышения тарифов рассматривает возможность увеличить число рейсов в Европу, поскольку перевозчики и пассажиры стараются избегать маршрутов через зоны конфликта.

О том, что война США и Израиля против Ирана и последовавший рост цен на нефть поставили под угрозу поставки в Европу значительного объема авиатоплива, сообщала ранее аналитическая компания Kpler.

