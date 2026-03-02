EN
Экономика

Поставки авиатоплива в Европу оказались под угрозой

2 минуты чтения 18:09

Война США и Израиля с Ираном и последовавший рост цен на нефть поставили под угрозу поставки в Европу значительного объема авиатоплива, сообщает аналитическая компания Kpler.

По данным экспертов, через Ормузский пролив проходит от 25% до 30% поставок авиакеросина в Европу. Формально пролив остается открытым, однако коммерческие операторы, крупные нефтяные компании и страховщики фактически свернули деятельность в этом коридоре.

В Kpler отмечают, что перебои в поставках могут проявиться с задержкой, но, вероятно, будут продолжительными, что приведет к сокращению предложения авиатоплива на европейском рынке.

В случае снижения поставок через Ормузский пролив Европе придется наращивать закупки из региона Сингапурского пролива и Северо-Восточной Азии, считают в Vortexa. При этом европейские цены должны будут вырасти по сравнению с азиатскими, чтобы компенсировать расходы на фрахт при транспортировке топлива в Европу.

По итогам торгов спотовая надбавка на авиакеросин достигла четырех долларов за баррель — в последний раз такие значения фиксировались в сентябре 2022 года, в разгар энергетического кризиса в Европе на фоне войны в Украине. Это означает, что покупатели готовы платить сверх биржевой цены за немедленные поставки.

Расходы на авиатопливо составляют 25–30% операционных затрат авиакомпаний, и их рост обычно отражается на стоимости авиабилетов.

Также из-за войны на Ближнем Востоке выросли цены на газ. Как сообщает Al Jazeera, базовые оптовые цены на топливо в Нидерландах и Великобритании увеличились почти на 50% после того, как компания Qatar Energy приостановила работу из-за ударов Ирана. По данным телеканала, 2 марта иранские дроны нанесли удары по газовому объекту в городе Рас-Лаффан и еще одному объекту в Месаиде.

