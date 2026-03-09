Руководство российской школы обвинили в травле учителя с лейкемией

Департамент образования Томска начал проверку в одной из школ города, где, по сообщениям, руководство начало травлю учителя, борющегося с лейкемией. Об этом мэрия сообщила в комментариях к посту о проблеме в телеграм-канале «Регион-70».

Публикация о конфликте в неназванной школе появилась там 7 марта. Со ссылкой на подписчика сообщество написало, что недавно в образовательном учреждении сменилось руководство, а новая временно исполняющая обязанности директора «создает негативную атмосферу в коллективе».

Объектом для травли стал 24-летний классный руководитель, который борется с лейкемией и уехал на очередную операцию. По словам подписчика канала, администрация школы распространяет сплетни о педагоге и оказывает на него психологическое давление, хотя учитель «пользуется уважением родителей и любовью учеников».

Также собеседник телеграм-канала передал аудиозапись, на которой, по его словам, записан разговор руководства школы. Тяжелобольного классного руководителя представители администрации называют «оно». Также на записи звучат такие фразы, как: «Добейте его уже, чтобы оставшиеся полтора года не дожил».

В комментариях к посту подписчики сообщества написали, что речь идет о школе №44, а на аудиозаписи слышны голоса временно исполняющей обязанности директора Анны Шулиженко и ее заместительницы Нины Шац. Впрочем официальных подтверждений этому пока нет.

