Общество

Руководство российской школы обвинили в травле учителя с лейкемией

2 минуты чтения 16:53 | Обновлено: 18:03
Руководство российской школы обвинили в травле учителя с лейкемией

Департамент образования Томска начал проверку в одной из школ города, где, по сообщениям, руководство начало травлю учителя, борющегося с лейкемией. Об этом мэрия сообщила в комментариях к посту о проблеме в телеграм-канале «Регион-70».

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Публикация о конфликте в неназванной школе появилась там 7 марта. Со ссылкой на подписчика сообщество написало, что недавно в образовательном учреждении сменилось руководство, а новая временно исполняющая обязанности директора «создает негативную атмосферу в коллективе».

Объектом для травли стал 24-летний классный руководитель, который борется с лейкемией и уехал на очередную операцию. По словам подписчика канала, администрация школы распространяет сплетни о педагоге и оказывает на него психологическое давление, хотя учитель «пользуется уважением родителей и любовью учеников».

Также собеседник телеграм-канала передал аудиозапись, на которой, по его словам, записан разговор руководства школы. Тяжелобольного классного руководителя представители администрации называют «оно». Также на записи звучат такие фразы, как: «Добейте его уже, чтобы оставшиеся полтора года не дожил».

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

В комментариях к посту подписчики сообщества написали, что речь идет о школе №44, а на аудиозаписи слышны голоса временно исполняющей обязанности директора Анны Шулиженко и ее заместительницы Нины Шац. Впрочем официальных подтверждений этому пока нет.

Ранее в сети распространились кадры, которые, как утверждается, были записаны в одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга. На одном из видео стоящий на коленях подросток извиняется перед другими школьниками, целует их ноги и называет «повелителями».

На другой записи извиняются, целуют ноги и получают пощечины уже «повелители» из первого ролика. По информации «78.ру», униженный школьник позвал подмогу и отомстил своим обидчикам.

Фото:Pexels

