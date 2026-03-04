Заставившие школьника целовать им ноги подростки оказались на его месте

В сети распространилось видео издевательств над школьником, снятое несколькими его сверстниками. Об этом без указания источников пишет новостной портал «78.ру», утверждая, что кадры были записаны в одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга.

«Извините меня, мои дорогие друзья, я больше так не буду. Извините меня, мои повелители», — говорит на видео стоящий на коленях подросток, а затем поочередно целует каждую ногу двоим свертсникам, чьи лица остаются за кадром.

Позже в сети появились новые видео. На них извиняются, целуют ноги и получают пощечины уже авторы первого ролика. Как пишет издание, униженный школьник позвал подмогу и отомстил своим обидчикам.

На кадрах они извиняются не только за травлю подростка, но и за оскорбления в адрес его матери. «Буллинг процветает в одной из школ Красносельского района», — говорится в публикации издания. В ней также отмечается, что на запрос журналистов к руководству школы и администрации района ответа пока нет.

22 января стало известно о госпитализации с симптомами отравления троих учеников школы в деревне Куюки в Татарстане. Позже полиция сообщила, что отравителем оказался другой учащийся этой же школы. Как оказалось, семиклассник «от скуки» подмешал в напиток реактив из игрового химического набора и угостил им одноклассников.

В итоге ответственность за поступок школьника понесли его родители. На мать подростка составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП).