Спрос на MP3-плееры в России резко вырос

Спрос на MP3-плееры в России в минувшем феврале вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на данные сервиса объявлений «Авито». Рост интереса к карманным проигрывателям связывают с изменениями в законодательстве и цензурой музыкального контента на стриминговых платформах.

С 1 марта в России вступили в силу поправки к закону о запрете пропаганды наркотиков в интернете. Согласно им, исполнители и лейблы могут получить штрафы за упоминание запрещенных веществ в песнях. Еще до вступления закона в силу стриминговые сервисы и сами артисты начали редактировать каталоги. Из треков вырезают отдельные слова и целые строки, которые могут трактоваться как пропаганда наркотиков, а некоторые песни и альбомы полностью исчезают с платформ. В частности, пользователи обратили внимание, что с российских стриминговых сервисов исчезли сразу три альбома «Агаты Кристи», а сооснователь рок-группы пояснил, что их удалили временно и вернут после того, как песни будут отредактированы в соответствии с новым законом.

Некоторые россияне на фоне этих изменений начали возвращаться к MP3-плеерам. По словам слушателей, такой способ позволяет сохранить оригинальные версии треков и не зависеть от решений стриминговых сервисов или правообладателей, которые могут удалять или изменять записи. Ради этого владельцы плееров готовы вручную загружать музыку с компьютера и самостоятельно формировать библиотеку файлов.

По данным «Авито», на которые ссылается Baza, большинство покупателей выбирают подержанные устройства. Около 80% пользователей приобретают винтажные модели, в том числе плееры начала 2000-х годов. Средняя стоимость таких устройств на вторичном рынке составляет около 6300 рублей.

Новое законодательство — не единственная причина. Продажи MP3-плееров растут и в связи с более широким трендом на «аналоговые» технологии. Пользователи все чаще обращаются к устройствам, не требующим постоянного подключения к интернету и подписки на сервисы. Так, в конце февраля СМИ писали о возрождении интереса к фильмам на DVD и Blu-ray со стороны зумеров. Любители такого формата объяснили это усталостью от подписок на различные платформы и желанием создать собственную библиотеку кино.