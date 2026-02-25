EN
Зумеры возродили моду на DVD

2 минуты чтения 13:39 | Обновлено: 13:54
Продажи фильмов на DVD и Blu-ray перестали резко падать на фоне роста интереса к этому формату со стороны зумеров, сообщает Los Angeles Times. Видеопрокаты фиксируют увеличение числа посетителей и подписчиков.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество11 минут чтения

По данным отраслевой ассоциации Digital Entertainment Group, в 2025 году продажи DVD-, Blu-ray- и 4K Ultra HD-дисков сократились на 9%. Для сравнения, в 2023 и 2024 годах падение превышало 20% ежегодно. Издатели коллекционных версий фильмов, такие как Criterion Collection, отметили «значительный рост год к году». Сеть Barnes & Noble также зафиксировала двузначное увеличение продаж дисков за последний год.

Видеопрокат Vidiots в Лос-Анджелесе сообщил, что январь 2026 года стал для него самым успешным месяцем: в среднем по 170 аренд в день и до 500 фильмов за сутки. В 2023 году магазин выдал около 22 тысяч дисков, а через год — уже примерно 50 тысяч. О росте показателей говорят и другие независимые прокаты.

Молодые покупатели объясняют интерес к DVD и Blu-ray усталостью от множества подписок и тем, что фильмы распределены между разными платформами. По их словам, чтобы найти нужный фильм, часто приходится проверять несколько сервисов или оплачивать дополнительные подписки. 

«Я хочу то, что могу поставить на полку, — говорит Гэннон, недавно собравший коллекцию из 200 дисков. — Я могу буквально “пойти за покупками” в собственный шкаф, взять фильм и включить его, вместо того чтобы час листать Netflix и в итоге включить тот же сериал».

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

Собеседники издания отмечают, что физическая копия, кроме всего прочего, дает ощущение стабильности и контроля. Фильм не исчезнет из каталога из-за окончания лицензии или решения студии, а доступ к нему не будет зависеть от изменения условий подписки.

Некоторые называют покупку дисков формой культурного сопротивления модели стриминга. Эксперты подчеркивают, что DVD и Blu-ray не вытесняют онлайн-платформы, однако для части аудитории становятся способом избежать «усталости от выбора» и сознательно формировать собственную фильмотеку, а не полагаться на алгоритмы рекомендаций.

