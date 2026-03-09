Российского диджея задержали в Таиланде с новым для страны наркотиком

Сотрудники туристической полиции Таиланда задержали на острове Пханган 41-летнего гражданина России Антона Петухова по подозрению в торговле наркотиками в крупном размере. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным полиции, россиянина остановили, когда он ехал на автомобиле Toyota и опасно маневрировал на дороге. После задержания Петухов признался, что перед поездкой употреблял кокаин. Во время проверки силовики также зафиксировали, что он получал заказы на наркотики через телеграм-бот.

При обыске в доме задержанного полицейские обнаружили наркотики, подготовленные к продаже. Среди изъятого — более 100 граммов кокаина, несколько граммов кетамина, 4,42 грамма экстази и пять таблеток метамфетамина.

Сообщается, что полиция начала следить за Петуховым несколько месяцев назад после сигнала о крупном дилере, который распространял наркотики через Telegram, а после оплаты отправлял клиентам координаты тайников с закладками.

По версии полиции, россиянин закупал у поставщиков крупные партии наркотиков через интернет (до 500 граммов за раз), а затем самостоятельно делил их на дозы и продавал. Издание Thailand Post, в свою очередь, отмечает, что он мог распространять новое для Таиланда психоактивное вещество 2C-B, известное под уличным названием «сибирь», однако вещественных доказательств этого пока не обнаружено.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza уточняет, что Петухов родом из Барнаула, он переехал в Таиланд еще в 2012 году и работал диджеем в клубах на острове Пханган.

Россиянину предъявлены предварительные обвинения в продаже и распространении нескольких видов наркотиков и их хранении. По тайскому законодательству ему может грозить от двух до 15 лет лишения свободы за каждый доказанный эпизод. При вынесении приговора суд может суммировать сроки наказания, однако признание вины может сократить итоговый срок наполовину.