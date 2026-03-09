EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Российского диджея задержали в Таиланде с новым для страны наркотиком

2 минуты чтения 18:36

Сотрудники туристической полиции Таиланда задержали на острове Пханган 41-летнего гражданина России Антона Петухова по подозрению в торговле наркотиками в крупном размере. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным полиции, россиянина остановили, когда он ехал на автомобиле Toyota и опасно маневрировал на дороге. После задержания Петухов признался, что перед поездкой употреблял кокаин. Во время проверки силовики также зафиксировали, что он получал заказы на наркотики через телеграм-бот.

При обыске в доме задержанного полицейские обнаружили наркотики, подготовленные к продаже. Среди изъятого — более 100 граммов кокаина, несколько граммов кетамина, 4,42 грамма экстази и пять таблеток метамфетамина.

Сообщается, что полиция начала следить за Петуховым несколько месяцев назад после сигнала о крупном дилере, который распространял наркотики через Telegram, а после оплаты отправлял клиентам координаты тайников с закладками.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

По версии полиции, россиянин закупал у поставщиков крупные партии наркотиков через интернет (до 500 граммов за раз), а затем самостоятельно делил их на дозы и продавал. Издание Thailand Post, в свою очередь, отмечает, что он мог распространять новое для Таиланда психоактивное вещество 2C-B, известное под уличным названием «сибирь», однако вещественных доказательств этого пока не обнаружено.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza уточняет, что Петухов родом из Барнаула, он переехал в Таиланд еще в 2012 году и работал диджеем в клубах на острове Пханган.

Россиянину предъявлены предварительные обвинения в продаже и распространении нескольких видов наркотиков и их хранении. По тайскому законодательству ему может грозить от двух до 15 лет лишения свободы за каждый доказанный эпизод. При вынесении приговора суд может суммировать сроки наказания, однако признание вины может сократить итоговый срок наполовину.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву