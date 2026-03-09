EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Лазерные датчики научились распознавать преследователей женщин в толпе

2 минуты чтения 20:42

Британская технологическая компания Createc разрабатывает систему на основе лазерных датчиков, которая может выявлять подозрительное поведение в общественных местах и помогать службам безопасности быстрее реагировать на возможные угрозы. Об этом сообщает Би-би-си.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Технология анализирует перемещения людей на вокзалах, в аэропортах и других местах с большим потоком пассажиров. Система использует лазерные лучи для отслеживания движения и отображает людей на экране в виде точек. Алгоритмы анализируют поведение и могут сигнализировать о необычных ситуациях — например, если человек долго находится в одном месте или следует за кем-то.

Как пояснила директор по продукту и стратегии компании Createc Рози Ричардсон, система способна выявлять характерные модели поведения, которые могут указывать на угрозу. Среди них — длительное наблюдение за человеком или преследование. По ее словам, технология может помочь сотрудникам безопасности обратить внимание на ситуацию и оценить, представляет ли она опасность.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Разработчики уже используют похожую систему для мониторинга скоплений людей на транспортных узлах, включая вокзал Кингс-Кросс в Лондоне. Там она помогает отслеживать аномалии в движении толпы — например, резкие перемещения групп людей — и предупреждать службы безопасности.

По данным Би-би-си, новая версия технологии направлена прежде всего на повышение безопасности женщин и других уязвимых групп в общественных местах. При этом система не использует камеры для постоянного наблюдения: люди отображаются как анонимные точки на карте. Камеры видеонаблюдения могут быть задействованы только после того, как алгоритм обнаружит потенциально подозрительную ситуацию.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Ричардсон отметила, что целью проекта является баланс между безопасностью и сохранением приватности. Сейчас система прошла моделирование и готовится к испытаниям в реальных условиях.

Эксперт по криминологии из Университета Восточного Лондона Эмма Каннингем в комментарии Би-би-си отметила, что технологии могут помочь повысить безопасность в общественных местах, однако они не заменят более широких социальных изменений. По ее словам, для реального снижения насилия необходимо менять общественные установки и бороться с обвинением жертв.

Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании и благотворительной организации Women’s Aid, примерно каждая четвертая женщина сталкивается с домашним насилием в течение жизни. В среднем более одной женщины в неделю погибает от рук партнера или бывшего партнера.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву