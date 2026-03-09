Лазерные датчики научились распознавать преследователей женщин в толпе

Британская технологическая компания Createc разрабатывает систему на основе лазерных датчиков, которая может выявлять подозрительное поведение в общественных местах и помогать службам безопасности быстрее реагировать на возможные угрозы. Об этом сообщает Би-би-си.

Технология анализирует перемещения людей на вокзалах, в аэропортах и других местах с большим потоком пассажиров. Система использует лазерные лучи для отслеживания движения и отображает людей на экране в виде точек. Алгоритмы анализируют поведение и могут сигнализировать о необычных ситуациях — например, если человек долго находится в одном месте или следует за кем-то.

Как пояснила директор по продукту и стратегии компании Createc Рози Ричардсон, система способна выявлять характерные модели поведения, которые могут указывать на угрозу. Среди них — длительное наблюдение за человеком или преследование. По ее словам, технология может помочь сотрудникам безопасности обратить внимание на ситуацию и оценить, представляет ли она опасность.

Разработчики уже используют похожую систему для мониторинга скоплений людей на транспортных узлах, включая вокзал Кингс-Кросс в Лондоне. Там она помогает отслеживать аномалии в движении толпы — например, резкие перемещения групп людей — и предупреждать службы безопасности.

По данным Би-би-си, новая версия технологии направлена прежде всего на повышение безопасности женщин и других уязвимых групп в общественных местах. При этом система не использует камеры для постоянного наблюдения: люди отображаются как анонимные точки на карте. Камеры видеонаблюдения могут быть задействованы только после того, как алгоритм обнаружит потенциально подозрительную ситуацию.

Ричардсон отметила, что целью проекта является баланс между безопасностью и сохранением приватности. Сейчас система прошла моделирование и готовится к испытаниям в реальных условиях.

Эксперт по криминологии из Университета Восточного Лондона Эмма Каннингем в комментарии Би-би-си отметила, что технологии могут помочь повысить безопасность в общественных местах, однако они не заменят более широких социальных изменений. По ее словам, для реального снижения насилия необходимо менять общественные установки и бороться с обвинением жертв.

Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании и благотворительной организации Women’s Aid, примерно каждая четвертая женщина сталкивается с домашним насилием в течение жизни. В среднем более одной женщины в неделю погибает от рук партнера или бывшего партнера.