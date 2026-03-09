EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ сообщили о подготовке Китая к возможной ядерной войне

2 минуты чтения 20:17

Китай наращивает свой ядерный потенциал и, вероятно, готовится к возможному ведению ядерной войны, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления американских чиновников и данные мониторинга.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Как пишет издание, обсуждение этой темы активизировалось после заявления главы Белого дома Дональда Трампа в 2025 году о необходимости возобновить ядерные испытания, чтобы действовать «на равных» с Китаем и Россией. Это вызвало критику, поскольку США не проводили ядерных испытаний с 1992 года. При этом Пекин отверг обвинения и призвал Вашингтон отказаться от подобных планов.

Позднее председатель комитета по разведке Сената США Том Коттон сказал, что, по оценке ЦРУ, Россия и Китай могли проводить так называемые сверхкритические испытания ядерного оружия. По его словам, речь идет о тестах, при которых происходит ядерная реакция и выделяется энергия.

В феврале заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно сообщил на выступлении в Женеве, что Китай якобы проводил испытания ядерных взрывных устройств мощностью в сотни тонн. По его словам, Народно-освободительная армия Китая могла скрывать такие испытания, используя технологию, позволяющую уменьшить сейсмические сигналы и затруднить их обнаружение.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Помощник госсекретаря США по вопросам нераспространения ядерного оружия Кристофер Йо сказал, что одно из таких событий могло произойти 22 июня 2020 года рядом с полигоном Лобнор. По его словам, сейсмическая станция зафиксировала толчок магнитудой 2,75 в 9:18 по UTC (12:18 по московскому времени). Графики, по оценке американской стороны, указывают на взрыв с выделением энергии.

В то же время Исполнительный секретариат Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сообщил, что в тот момент действительно были зафиксированы два небольших сейсмических события с интервалом в 12 секунд. Однако организация подчеркнула, что ее системы не позволяют определить характер взрывов мощностью менее 500 тонн.

По данным The Washington Post, имеющиеся технические данные могут указывать на проведение Китаем маломощных испытаний, которые трудно обнаружить средствами международного мониторинга. Пекин продолжает отрицать проведение подобных тестов и пока не приглашал международных наблюдателей на полигон Лобнор для проверки этих утверждений.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Издание отмечает, что Китай считается одной из стран с наиболее быстро растущим ядерным арсеналом. В США опасаются, что наращивание потенциала может быть связано не только со стратегическим сдерживанием, но и с подготовкой к возможному использованию ядерного оружия в военных конфликтах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву