СМИ сообщили о подготовке Китая к возможной ядерной войне

Китай наращивает свой ядерный потенциал и, вероятно, готовится к возможному ведению ядерной войны, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления американских чиновников и данные мониторинга.

Как пишет издание, обсуждение этой темы активизировалось после заявления главы Белого дома Дональда Трампа в 2025 году о необходимости возобновить ядерные испытания, чтобы действовать «на равных» с Китаем и Россией. Это вызвало критику, поскольку США не проводили ядерных испытаний с 1992 года. При этом Пекин отверг обвинения и призвал Вашингтон отказаться от подобных планов.

Позднее председатель комитета по разведке Сената США Том Коттон сказал, что, по оценке ЦРУ, Россия и Китай могли проводить так называемые сверхкритические испытания ядерного оружия. По его словам, речь идет о тестах, при которых происходит ядерная реакция и выделяется энергия.

В феврале заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно сообщил на выступлении в Женеве, что Китай якобы проводил испытания ядерных взрывных устройств мощностью в сотни тонн. По его словам, Народно-освободительная армия Китая могла скрывать такие испытания, используя технологию, позволяющую уменьшить сейсмические сигналы и затруднить их обнаружение.

Помощник госсекретаря США по вопросам нераспространения ядерного оружия Кристофер Йо сказал, что одно из таких событий могло произойти 22 июня 2020 года рядом с полигоном Лобнор. По его словам, сейсмическая станция зафиксировала толчок магнитудой 2,75 в 9:18 по UTC (12:18 по московскому времени). Графики, по оценке американской стороны, указывают на взрыв с выделением энергии.

В то же время Исполнительный секретариат Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сообщил, что в тот момент действительно были зафиксированы два небольших сейсмических события с интервалом в 12 секунд. Однако организация подчеркнула, что ее системы не позволяют определить характер взрывов мощностью менее 500 тонн.

По данным The Washington Post, имеющиеся технические данные могут указывать на проведение Китаем маломощных испытаний, которые трудно обнаружить средствами международного мониторинга. Пекин продолжает отрицать проведение подобных тестов и пока не приглашал международных наблюдателей на полигон Лобнор для проверки этих утверждений.

Издание отмечает, что Китай считается одной из стран с наиболее быстро растущим ядерным арсеналом. В США опасаются, что наращивание потенциала может быть связано не только со стратегическим сдерживанием, но и с подготовкой к возможному использованию ядерного оружия в военных конфликтах.