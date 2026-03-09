11-летний мальчик застрелил свою 6-летнюю сестру из оружия матери

Полиция американского Детройта предъявила обвинения 41-летней местной жительнице Тоне Шарисс-Эннис Джонсон в нарушении правил безопасного хранения огнестрельного оружия.

«Проявил слабость по отношению к Леночке» Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки Криминал 9 минут чтения

Женщина оставила в автомобиле пятерых своих детей, пока сама ходила в ресторан. Следствие считает, что 11-летний сын Джонсон застрелил свою шестилетнюю сестру из пистолета матери, условия хранения которого не соответствовали правилам безопасности штата.

Издание People отмечает, что инцидент произошел 2 марта. Полицейские прибыли на сигнал о стрельбе и доставили пострадавшую девочку в больницу. Брат выстрелил ей в голову — ребенок скончался от последствий полученных травм.

Журналисты отмечают, что Джонсон отправилась в ресторан, чтобы купить детям еду. Представитель полиции заявил, что инцидента можно было бы легко избежать, если бы женщина соблюдала правила хранения оружия.

Во время проведения обыска в доме Джонсон власти обнаружили и другие образцы оружия, хранившиеся ненадлежащим образом, сообщает CBS News. Журналисты отмечают, что в штате Мичиган действуют новые правила хранения оружия, которые предписывают его обладателям разряжать оружие, которое планируется оставить без присмотра, или хранить заряженное оружие в контейнере или ящике.

CBS также отмечает, что в случае выстрела из хранящегося ненадлежащим образом оружия со стороны несовершеннолетнего ответственность будет нести взрослый, который создал опасные условия. Такое правонарушение грозит лишением свободы на срок до 10 лет или штрафом до 7,5 тысячи долларов. Суд вправе комбинировать эти наказания.

Помимо обвинения в нарушении правил безопасного хранения оружия власти также считают Джонсон виновной в трех случаях жестокого обращения с детьми второй степени и четырех эпизодах незаконного оборота огнестрельного оружия. Из сообщений полиции и СМИ следует, что самому младшему из ее детей на данный момент два года.