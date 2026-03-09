EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Детская футбольная команда не смогла вылететь из Катара в Москву

2 минуты чтения 17:41

Часть учеников московской футбольной школы по франшизе французского «Пари Сен-Жермен» не смогли улететь из Катара, хотя у них были билеты. Об этом РБК рассказал генеральный директор академии Евгений Леснов.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Накануне, 8 марта, представители Qatar Airways заверили школу, что билеты для группы из 68 человек оформлены и они могут приезжать в аэропорт для вылета. Сегодня, 9 марта, вылетел первый с начала войны на Ближнем Востоке рейс из Дохи в Москву.

На этот борт, несмотря на обещания авиакомпании, попали всего 15 человек из группы детской футбольной школы, сказал Леснов. Для остальных на рейсе не хватило мест. Оставшиеся в Дохе дети находятся в безопасности, им предоставлены все условия для проживания, добавил гендиректор академии.

По его словам, команда вернулась в пятизвездочный отель Hilton Salwa Beach Resort, где проживала раньше. Гостиница находится недалеко от Дохи, там спокойная обстановка и хорошие условия для отдыха и досуга детей, подчеркнул Леснов.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Школа «Пари Сен-Жермен» находится на связи с представителями Qatar Airways и посольством России в стране. Среди вариантов, которые обсуждаются, — организация дополнительного рейса или размещение группы на одном из ближайших вылетов. Леонов выразил надежду, что вопрос с возвращением на родину рушится в ближайшие дни.

По предварительной информации, ближайший вылет из Дохи в Москву возможен 10-11 марта, сообщило РБК. Также издание направило запрос в Qatar Airways, но на момент выхода материала не получила на него ответ.

Ранее в посольстве России в Катаре подтвердили, что поддерживают связь с представителями футбольной школы «Пари Сен-Жермен», которые не смогли вылететь в Россию из-за войны между Ираном, США и Израилем. По данным российского диппредставительства, дети находятся за пределами Дохи в месте, где нет военных баз.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Группа должна была сесть на рейс в Москву 1 марта, но 28 февраля, в день начала войны, рейс был отменен, рассказала РБК мать одного из учеников школы. Изначально в группу входили 150 человек, в том числе тренеры, родители и дети. Часть из них позже решили уехать самостоятельно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву