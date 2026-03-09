Детская футбольная команда не смогла вылететь из Катара в Москву

Часть учеников московской футбольной школы по франшизе французского «Пари Сен-Жермен» не смогли улететь из Катара, хотя у них были билеты. Об этом РБК рассказал генеральный директор академии Евгений Леснов.
Накануне, 8 марта, представители Qatar Airways заверили школу, что билеты для группы из 68 человек оформлены и они могут приезжать в аэропорт для вылета. Сегодня, 9 марта, вылетел первый с начала войны на Ближнем Востоке рейс из Дохи в Москву.
На этот борт, несмотря на обещания авиакомпании, попали всего 15 человек из группы детской футбольной школы, сказал Леснов. Для остальных на рейсе не хватило мест. Оставшиеся в Дохе дети находятся в безопасности, им предоставлены все условия для проживания, добавил гендиректор академии.
По его словам, команда вернулась в пятизвездочный отель Hilton Salwa Beach Resort, где проживала раньше. Гостиница находится недалеко от Дохи, там спокойная обстановка и хорошие условия для отдыха и досуга детей, подчеркнул Леснов.
Школа «Пари Сен-Жермен» находится на связи с представителями Qatar Airways и посольством России в стране. Среди вариантов, которые обсуждаются, — организация дополнительного рейса или размещение группы на одном из ближайших вылетов. Леонов выразил надежду, что вопрос с возвращением на родину рушится в ближайшие дни.
По предварительной информации, ближайший вылет из Дохи в Москву возможен 10-11 марта, сообщило РБК. Также издание направило запрос в Qatar Airways, но на момент выхода материала не получила на него ответ.
Ранее в посольстве России в Катаре подтвердили, что поддерживают связь с представителями футбольной школы «Пари Сен-Жермен», которые не смогли вылететь в Россию из-за войны между Ираном, США и Израилем. По данным российского диппредставительства, дети находятся за пределами Дохи в месте, где нет военных баз.
Группа должна была сесть на рейс в Москву 1 марта, но 28 февраля, в день начала войны, рейс был отменен, рассказала РБК мать одного из учеников школы. Изначально в группу входили 150 человек, в том числе тренеры, родители и дети. Часть из них позже решили уехать самостоятельно.