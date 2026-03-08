Названы самые популярные женщины в России

Певица и народная артистка России Лариса Долина стала самой популярной женщиной в стране за последний год. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные системы «Медиалогия».

В период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года в русскоязычном сегменте соцсетей Долина была упомянута 1,7 миллиона раз — чаще, чем кто-либо еще, отмечает издание. РБК связывает это со скандалом, возникшим из-за спора за право собственности на квартиру певицы.

Вторую строчку рейтинга «Медиалогии» заняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, за год в соцсетях было опубликовано 1,5 миллиона сообщений, в которых упоминалась чиновница. Тройку замкнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (1,4 миллиона упоминаний в соцсетях).

Всего же, как пишет РБК, рейтинг самых популярных женщин России состоит из 20 позиций. Четвертую строчку в нем заняла певица Ольга Бузова (1,23 миллиона упоминаний). Ранее сервис «Кион Музыка» назвал ее самой популярной поп-певицей в России. Результаты исследования опубликовала «Газета.ру», не сообщив точную статистику по упоминаниям в соцсетях.

В пятерке самых популярных женщин России оказалась и Ксения Собчак, за год в соцсетях появилось 1,18 миллиона упоминаний журналистки. РБК отмечает, что из 20 самых популярных женщин России 12 оказались певицами и артистками.

В двадцатку также вошли председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, певицы Надежда Кадышева, Инстасамка, Анна Асти, Мари Краймбрери, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Mia Boyka, зампред российского правительства Татьяна Голикова, пропагандистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущая Виктория Боня, блогер Валя Карнавал и предприниматель Татьяна Ким.

Результаты рейтинга самых упоминаемых в СМИ женщин отличаются, отмечает РБК. Его возглавила Захарова, на втором месте оказалась Набиуллина, а тройку замкнула фигуристка Аделия Петросян. Долиной в топ-20 не оказалось.