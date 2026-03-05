Названы самые популярные певицы в России

Ольга Бузова оказалась самой популярной поп-исполнительницей в России. Об этом говорится в результатах анализа сервиса «Кион Музыка», пишет «Газета.ру».

Сообщается, что сервис проанализировал упоминания артисток в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Мах и Rutube за период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года. Так, в топ-10 самых обсуждаемых певиц вошли Ольга Бузова, Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и исполнительница хита «Сигма-бой» Betsy.

Согласно анализу, Бузова лидировала в жанре поп-музыки вместе с Анной Asti и Мари Краймбрери. Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина) стала самой обсуждаемой в сегменте хип-хопа. В этом же жанре также отметились SKY RAE и Baby Cute.

По данным «Кион Музыка», самой популярной рок-исполнительницей оказалась солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Кроме нее, пользователи часто упоминали Жанну Агузарову и Светлану Сурганову.

В фолк-направлении самыми упоминаемыми артистками стали Надежда Кадышева, Надежда Бабкина и Пелагея. Среди исполнительниц в жанре шансон пользователи отдали предпочтение Ирине Круг, Елене Ваенге и Любови Успенской.

Ранее «Кион Музыка» назвал самые популярные у россиян песни для исполнения в караоке. Так, первую строчку рейтинга сервиса заняла композиция «Все для тебя» исполнителя Стаса Михайлова. На второй и третьей позиции оказались песни «Бухгалтер» группы «Комбинация» и «Батарейка» группы «Жуки».

В десятку популярных у россиян песен в караоке также вошли «Оружие» группы «Пицца», «Босая» дуэта «#2Маши», «Солнышко» коллектива «Демо», «Седая ночь» Юрия Шатунова, «Конь» группы «Любэ», «Царица» Анны Asti и «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».