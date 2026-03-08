EN
Криминал

Четверых мужчин заподозрили в групповом изнасиловании 90-летней женщины

2 минуты чтения 16:00 | Обновлено: 16:02

Полиции Индии заявила о случае изнасилования 90-летней женщины, которое произошло в ее доме. Следствие считает, что это сделали четверо неизвестных мужчин, пишут NDTV и Hindustan Times.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Инцидент произошел в округе Кхандва штата Мадхья-Прадеш. 90-летняя местная жительница спала, когда поздно вечером в ее дом ворвались неизвестные. Полиция также считает, что они планировали сбросить пострадавшую женщину в колодец, но испугались криков людей или звука проезжающего автомобиля.

По данным NDTV, мужчины проникли в дом пострадавшей вечером 5 марта, о произошедшем женщина сообщила своей дочери на следующее утро. Она отвезла мать в больницу, сотрудники которой настояли на звонке в полицию. Журналисты отмечают, что жертва нападения все еще находится на лечении, но ее жизни на данный момент ничего не угрожает.

Полиция приступила к поиску подозреваемых — власти сформировали одну следственную и три поисковые группы. Также силовики объявили о вознаграждении в размере 10 тысяч рупий (около 110 долларов) за любую информацию, которая поможет задержать подозреваемых.

Hindustan Times сообщает об иных деталях произошедшего. По данным издания, инцидент произошел 4 марта, а пострадавшая получила многочисленные травмы и была жестоко избита. Ее дочь попыталась самостоятельно вылечить мать, однако это не помогло — в больницу женщину она не повезла якобы из-за боязни осуждения со стороны общества. В медицинском учреждении пострадавшая оказалась лишь поздним вечером 6 марта.

The Hans India отмечает, что после инцидента женщина не могла обратиться за помощью и истекала кровью — ее нашли в 11 утра следующего дня местные жители. Именно они, по информации журналистов, и сообщили о произошедшем ее дочери и полиции. Остальные детали совпадают с изложенными Hindustan Times за исключением даты — The Hans India также утверждает, что нападение произошло 5 марта.

