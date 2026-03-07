США задумались над снятием санкций с российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает снятие санкции с части российской нефти. На фоне перебоев с транспортировкой нефти через Ормузский пролив, США ищут возможности по увеличению предложения на рынке, передает Reuters.

«На воде сейчас находятся сотни миллионов баррелей нефти, попавшей под санкции. По сути, если снять с них санкции, Минфин сможет увеличить предложение на рынке, и мы рассматриваем такую возможность», — сказал Бессент в эфире Fox Business.

Ранее Министерство финансов США на 30 дней смягчили санкционные ограничения и разрешили Индии покупать уже добытую российскую нефть, находящуюся на танкерах. Это решение было продиктовано дефицитом поставок нефти с Ближнего Востока.

После этого индийские нефтепереработчики стремительно нарастили закупки российской нефти. Как отмечал Bloomberg, на данный момент Индия уже купила более 10 миллионов баррелей российской нефти. И хотя Бессент утверждал, что такое послабление не принесет значительной финансовой выгоды бюджету Кремля, только от этой сделки Россия может получить порядка 940 миллионов долларов.

Все из-за того, что нефть марки Urals для Индии впервые продается с премией к марке Brent. Ее курс сейчас составляет около 90 долларов за баррель, а, по данным Reuters, российская нефть продается дороже на два-четыре доллара.

По данным Bloomberg, порядка 15 миллионов баррелей нефти российской марки Urals сейчас находятся на танкерах в Аравийском море и Бенгальском заливе. У берегов Сингапура простаивают суда, перевозящие еще семь миллионов баррелей.