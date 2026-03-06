EN
Общество

Россияне пожаловались на воровство посадочных талонов в аэропорту Дубая

17:11

Несколько российских туристов рассказали о случаях воровства посадочных талонов в аэропорту Дубая. Об этом со ссылкой на их слова в интервью ТАСС рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. 






Застрявшие в ОАЭ россияне уже прошли регистрацию на рейс и готовились к посадке, когда неназванные лица вырвали у них из рук посадочные талоны. Позже они сели вместо них в самолет и улетели, оставив россиян в Дубае. 

Осауленко отметил, что эта ситуация создала проблему не только для самих туристов, но и для организаторов рейсов. Оставшиеся без перелета россияне были отмечены в системе как покинувшие ОАЭ — этот инцидент мужчина назвал серьезной организационной проблемой. 

«Турпомощь» зафиксировала около семи тысяч обращений от российских туристов, которые хотят получить помощь в связи с конфликтом между США, Израилем и Ираном, пишет ТАСС. Агентство не уточнило, в каких странах находятся желающие покинуть Ближний Восток россияне.

Ранее застрявшие в Таиланде и ОАЭ российские туристы пожаловались на возросшую активность мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками авиакомпаний и предлагают «помощь» с вылетом из стран, в которых ограничено воздушное сообщение. 

«Предлагая» варианты решения проблем, они на самом деле пытаются получить данные банковских карт туристов. Мошенники предлагают трансфер в третью страну, откуда якобы можно вылететь в Россию, и требуют внести предоплату за бронь места. Чаще всего в этой схеме звучит предложение организовать выезд в Оман. Местный аэропорт также объявил о закрытии из-за угрозы атаки с воздуха.

Жалуются туристы из России и на отсутствие помощи от российских дипломатов. По их словам, посольства других государств оперативно занялись помощью своим гражданам. Российское же представительство отправляло сообщения со стандартизированным текстом в чат-боте вместе реальной поддержки.

Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Криминал
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Общество
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
